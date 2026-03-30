americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cerveceros adquieren al jardinero Luis Matos de Gigantes por dinero en efectivo

MILWAUKEE (AP) — Los Cerveceros de Milwaukee adquirieron al jardinero Luis Matos de los Gigantes de San Francisco a cambio de dinero en efectivo.

Luis Matos de los Gigantes de San Francisco conecta un doble ante los Rojos de Cincinnati en el encuentro de los entrenamientos de primavera el viernes 6 de marzo del 2026. (AP oto/Ross D. Franklin)
Luis Matos de los Gigantes de San Francisco conecta un doble ante los Rojos de Cincinnati en el encuentro de los entrenamientos de primavera el viernes 6 de marzo del 2026. (AP oto/Ross D. Franklin) AP

Milwaukee completó el canje el lunes e hizo espacio para Matos en el roster de 40 jugadores al designar para asignación al lanzador zurdo Sammy Peralta.

Matos, un venezolano de 24 años, había sido designado para asignación por los Gigantes la semana pasada. Bateó para .221 con un porcentaje de embasarse de .266, ocho jonrones, 22 carreras impulsadas y cuatro bases robadas en 57 juegos la temporada pasada.

Tiene un promedio de bateo de .231, un porcentaje de embasarse de .281, 15 jonrones, 61 carreras impulsadas y siete bases robadas en 178 juegos de Grandes Ligas en su carrera, todos con San Francisco. Disputó 76 juegos con los Gigantes en 2023 y 45 en 2024.

Matos fue titular en juegos en cada una de las posiciones de los jardines con los Gigantes la temporada pasada, pero pasó la mayor parte del tiempo en el jardín derecho.

Peralta, de 27 años, tuvo marca de 0-1 con efectividad de 7.59 en cinco apariciones como relevista con los Angelinos de Los Ángeles la temporada pasada. Tiene récord de 2-1 y efectividad de 5.12 en 30 apariciones como relevista en su carrera con los Medias Blancas de Chicago (2023-24) y los Angelinos.

Los Brewers habían reclamado a Peralta de waivers procedente de los Angels en octubre.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Una gasolinera en Alameda, California, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Terry Chea)

El alza de la gasolina golpea doble a los choferes de UBER

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter