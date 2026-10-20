Centroamericanos salen en caravana desde el sur de México con la firme decisión de llegar a EEUU

Los migrantes se concentraron en los últimos días en la fronteriza ciudad de Tapachula, estado de Chiapas, a donde llegaron en varios grupos procedentes de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, aunque en el trayecto se sumaron guatemaltecos, salvadoreños y de otros países.

El grupo de más de 600 personas, entre los que viajan familias completas, tomó la carretera México 200 hacia el norte para seguir la ruta por el Pacífico que han recorrido otros grupos numerosos.

Olvin Colin, de Honduras, dijo que decidió salir de su país agobiado por la falta de empleo. Aunque reconoció que ahora es más difícil cumplir el sueño americano por el endurecimiento de las políticas migratorias, afirmó que “Trump no tiene la última palabra, Dios la tiene”.

El hombre, de 38 años, caminaba cargando en hombros a su pequeño Edwin, de cuatro años, al que identificó como el motor de su vida que lo impulsa a buscar un mejor futuro.

“Vamos con la aspiración de que haya un nuevo gobierno para las próximas elecciones (en EEUU) que pueda apoyar a los migrantes que somos los más necesitados”, expresó.

Los integrantes de la caravana pidieron por su parte al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que les otorgue un permiso de tránsito que les evite la caminata y puedan abordar autobuses hacia la frontera norte de México.

Apenas en septiembre pasado una caravana procedente de San Pedro Sula, caminó por el sur de México durante casi tres semanas antes de ser desintegrada por las autoridades migratorias mexicanas que resolvieron otorgarles un salvoconducto para transitar por el país, tal como ha ocurrido con otras caravanas de migrantes en los últimos años.

Desde julio del 2024, año en el que también hubo elecciones en Estados Unidos, no se veían caravanas migrantes procedentes de Centroamérica.

La organización Pueblo Sin Fronteras afirmó la semana pasada que estos movimientos masivos de migrantes en tiempos electorales pudieran estar motivados por intereses políticos.

En los últimos dos años al menos una veintena de grupos partieron de la fronteriza ciudad de Tapachula, donde organizaciones estiman más de 60.000 migrantes varados sin trabajo y sin respuesta a sus peticiones de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Todos los grupos fueron disueltos entre los estados de Chiapas y Oaxaca, aún en el sur de México.

FUENTE: AP