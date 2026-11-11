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Celtics logran 5ª victoria seguida, remontan 22 puntos y vencen a Raptors por 98-93

TORONTO (AP) — Jayson Tatum convirtió los tiros libres del empate y de la ventaja con 25,2 segundos por jugar, y los Celtics de Boston remontaron un déficit de 22 puntos para vencer el miércoles 98-93 a los Raptors de Toronto.

Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, realiza una volcada tras recibir una falta en el duelo ante los Raptors de Toronto, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP)
Jayson Tatum, de los Celtics de Boston, realiza una volcada tras recibir una falta en el duelo ante los Raptors de Toronto, el miércoles 11 de noviembre de 2026 (Chris Young/The Canadian Press via AP) AP

Boston amplió su racha de victorias a cinco.

Tatum anotó 24 puntos, Derrick White sumó 19 y Payton Pritchard añadió 14. Neemias Queta aportó 11 puntos y 13 rebotes a la causa de los Celtics, que mejoraron a 4-0 contra rivales de la División Atlántica.

Paul George, de Boston, no jugó por una enfermedad, un día después de anotar 36 puntos en un regreso victorioso a Filadelfia.

Tatum acertó 6 de 21 tiros de campo y terminó con 2 de 11 en triples. Encestó 10 de 12 desde la línea de tiros libres.

Ja’Kobe Walter, de Toronto, anotó 17 puntos y el novato Allen Graves agregó 13, la mayor cifra de su carrera, pero los Raptors cayeron por debajo de .500 por primera vez, con marca de 5-6.

El alero de los Raptors Kawhi Leonard (lastimado de la rodilla izquierda) se perdió su noveno partido consecutivo, pero está “progresando bien” con el acondicionamiento individual, dijo el entrenador Darko Rajakovic antes del encuentro. Los Raptors informaron el martes que actualizarían el estado de Leonard en una semana.

Scottie Barnes (ingle izquierda) se perdió su tercer duelo seguido, pero Immanuel Quickley regresó tras perderse los dos anteriores por una molestia en los isquiotibiales derechos. Collin Murray-Boyles fue titular por cuarta vez después de perderse la derrota del lunes ante Memphis por enfermedad.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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