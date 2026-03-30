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Celine Dion anuncia su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París

LOS ÁNGELES (AP) — Celine Dion regresará al escenario en septiembre para su primera serie de conciertos desde que dio a conocer su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, luego de anunciar el lunes una residencia de cinco semanas en París.

Celine Dion asiste a la presentación especial de Amazon MGM Studios de I Am: Celine Dion, el lunes 17 de junio de 2024, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)
Celine Dion asiste a la presentación especial de Amazon MGM Studios de "I Am: Celine Dion", el lunes 17 de junio de 2024, en Nueva York. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) AP

La galardonada intérprete señaló el lunes que ofrecerá 10 conciertos en la Arena de La Défense de la capital francesa entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, un importante hito luego de permanecer alejada de los escenarios desde que se dio a conocer su raro trastorno neurológico en 2022.

En un emotivo mensaje en video grabado bajo la Torre Eiffel el día de su cumpleaños 58, Dion agradeció a sus fans por el apoyo durante sus problemas de salud y expresó que se siente “fuerte” y “emocionada” por volver al escenario.

“En los últimos años, cada día que ha pasado, he sentido sus oraciones y su apoyo”, afirmó. “Este año, tengo la oportunidad de verlos, de cantar para ustedes una vez más en París”.

La gira titulada “Celine Dion Paris 2026”, incluirá su repertorio de éxitos en inglés y francés. La producción está en manos del director creativo Willo Perron.

Dion había dejado prácticamente de lado sus presentaciones desde que canceló su gira Courage World Tour conforme su condición avanzaba. Hizo un regreso breve en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, cantando desde lo alto de la Torre Eiffel.

Con casi 260 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Dion sigue siendo una de las artistas más vendidas y galardonadas en la historia del pop, conocida por éxitos como “My Heart Will Go On” y “Because You Loved Me”.

El registro para la preventa de entradas en París estará disponible hasta el 2 de abril, y el acceso a los boletos comenzará el 7 de abril.

La arena tiene capacidad para 40.000 espectadores y albergó las competencias de natación durante los Juegos Olímpicos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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