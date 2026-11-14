Cedric Coward firma 23 puntos y 12 rebotes en triunfo de Grizzlies, 129-110 sobre Nets

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Cedric Coward, alero de los Grizzlies de Memphis, atrapa un rebote frente a Chaney Johnson, de los Nets de Brooklyn, en el partido del sábado 14 de noviembre de 2026 (AP foto/Brandon Dill) AP

Una noche antes los Grizzlies habían vapuleado 142-111 a Nueva Orleáns en un duelo en que 10 jugadores de Memphis alcanzaron cifras de dos dígitos para igualar un récord de la NBA.

Esta vez, siete Grizzlies llegaron a cifras de doble dígito contra los Nets. Javon Small anotó 19 puntos y Cam Spencer terminó con 17 unidades y ocho asistencias. Memphis ganó su tercer encuentro en los últimos cuatro.

Julius Randle encabezó a Brooklyn con 22 puntos y Day’Ron Sharpe sumó 16 tantos y 11 rebotes. Los Nets sufrieron su tercer revés en los últimos cuatro compromisos.

Noah Clowney anotó 15 unidades.

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FUENTE: AP

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