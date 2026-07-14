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Cede la inflación en EEUU ante caídas de la gasolina, la ropa y los autos usados

WASHINGTON (AP) — La inflación en Estados Unidos se moderó el mes pasado gracias a la baja en los costos de la gasolina, la ropa y los autos usados, lo que brindó cierto alivio a los consumidores aunque eso podría cambiar si la guerra con Irán sigue empeorando.

Los precios bajaron 0,4% en junio respecto de mayo, la mayor caída mensual en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo el martes. En términos anuales, la inflación disminuyó a 3,5%, frente al aumento interanual de 4,2% en mayo y menos de lo anticipado por muchos economistas.

Sin embargo, los precios del petróleo subieron el lunes, después de que Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán y el presidente Donald Trump anunció un nuevo bloqueo en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Y muchos estadounidenses se han desencantado con la economía tras cinco años de inflación elevada, lo que supone un riesgo para Trump y los republicanos en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato.

Al excluir las categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes no registraron cambios en junio, una señal positiva de que la inflación de fondo se está enfriando. En términos anuales, los precios subyacentes subieron 2,6%, frente a 2,9% el mes anterior. La inflación subyacente sigue por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.

Según las actas de su reunión del 16 y 17 de junio, los responsables de combatir la inflación en el banco central estadounidense siguen profundamente divididos sobre los próximos pasos. Aproximadamente la mitad respaldan subir las tasas de interés antes de fin de año para enfriar el endeudamiento, el gasto y los aumentos de precios. La otra mitad está dispuesta a esperar señales de que la inflación podría volver a bajar a medida que disminuyan los precios de la gasolina, aunque las actas son anteriores al reciente recrudecimiento de la violencia en Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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