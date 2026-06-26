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Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez se pelean en entrenamiento de Panamá

WHIPPANY, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El delantero panameño Cecilio Waterman y el mediocampista José Luis Rodríguez tuvieron un breve enfrentamiento durante el entrenamiento el viernes.

Los ghaneses Jonas Adjetey (4) y Jerome Opoku (18) y el panameño Cecilio Waterman (18) disputan el balón en el partido del Grupo L del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en Toronto. (AP Foto/Sam Balkansky)
Los ghaneses Jonas Adjetey (4) y Jerome Opoku (18) y el panameño Cecilio Waterman (18) disputan el balón en el partido del Grupo L del Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026, en Toronto. (AP Foto/Sam Balkansky) AP

Waterman empujó a Rodríguez en el pecho y ambos fueron separados por sus compañeros durante la práctica previa al partido del Grupo L del Mundial del sábado contra Inglaterra.

“Fue algo normal”, dijo el seleccionador panameño Thomas Christiansen en la rueda de prensa en el Estadio MetLife.

Christiansen indicó que le hubiera gustado ese tipo de situaciones en los entrenamientos e indicó que el equipo mantiene el espíritu competitivo.

Panamá afrontará la última jornada sin opciones de avanzar a la segunda ronda tras derrotas ante Ghana y Croacia, ambas por 1-0. Los Canaleros no han logrado superar la fase de grupos en sus dos participaciones en el Mundial.

“Haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial, me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce de no haber podido ganar hasta ahora", dijo Christiansen. "No haber podido meter un gol, aunque hemos jugado bien. Ahí se cruzan un poco las sensaciones”.

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