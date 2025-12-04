americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

CBS News organiza “asamblea pública” en horario estelar con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk

NUEVA YORK (AP) — La líder de Turning Point USA, Erika Kirk, hablará sobre la etapa posterior al asesinato de su esposo Charlie en un evento de “asamblea pública” que será televisado por CBS News el 13 de diciembre en horario estelar, informó la cadena el jueves.

Erika Kirk escucha hablar al presidente Donald Trump antes del nombramiento de Sergio Gor como embajador ante India, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 10 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
Erika Kirk escucha hablar al presidente Donald Trump antes del nombramiento de Sergio Gor como embajador ante India, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 10 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El evento será moderado por Bari Weiss, la nueva editora en jefe de la cadena y fundadora del sitio web Free Press.

Charlie Kirk, un activista político conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros mientras hablaba con estudiantes universitarios en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

Kirk responderá preguntas de evangélicos y líderes religiosos y políticos en el evento, que será grabado previamente en un estudio de Nueva York. Saldrá al aire a las 8 de la noche, hora del Este, adelantándose a los Premios de Cine y Televisión Familiar, que se retrasarán una semana.

“Como tantas personas en todo el mundo, nunca olvidaré el momento en que Erika Kirk perdonó al asesino de su esposo”, afirmó Weiss. “Estoy ansiosa por hablar con ella, y emocionada de hacerlo frente a un grupo de estadounidenses que sé que elevarán la conversación”.

Weiss fue contratada por los nuevos propietarios corporativos de CBS News, Skydance Media, en lo que se ha visto como un esfuerzo por aportar un mayor equilibrio político a una división de noticias que ha sido criticada durante mucho tiempo por los conservadores por tener una inclinación liberal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter