CBS News organiza “asamblea pública” en horario estelar con Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk

Compartir en:









Erika Kirk escucha hablar al presidente Donald Trump antes del nombramiento de Sergio Gor como embajador ante India, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el lunes 10 de noviembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El evento será moderado por Bari Weiss, la nueva editora en jefe de la cadena y fundadora del sitio web Free Press.

Charlie Kirk, un activista político conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado a tiros mientras hablaba con estudiantes universitarios en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

Kirk responderá preguntas de evangélicos y líderes religiosos y políticos en el evento, que será grabado previamente en un estudio de Nueva York. Saldrá al aire a las 8 de la noche, hora del Este, adelantándose a los Premios de Cine y Televisión Familiar, que se retrasarán una semana.

“Como tantas personas en todo el mundo, nunca olvidaré el momento en que Erika Kirk perdonó al asesino de su esposo”, afirmó Weiss. “Estoy ansiosa por hablar con ella, y emocionada de hacerlo frente a un grupo de estadounidenses que sé que elevarán la conversación”.

Weiss fue contratada por los nuevos propietarios corporativos de CBS News, Skydance Media, en lo que se ha visto como un esfuerzo por aportar un mayor equilibrio político a una división de noticias que ha sido criticada durante mucho tiempo por los conservadores por tener una inclinación liberal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP