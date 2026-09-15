Cazas de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo lituano tras advertencia europeas

Soldados lituanos aseguran la zona donde cazas italianos de la misión de vigilancia báltica de la OTAN derribaron un dron esa madrugada cerca del pueblo de Pratkunai, en el distrito de Kaisiadorys, unos 90 kilómetros al noroeste de la capital lituana, Vilna, el martes 15 de septiembre de 2026. (AP Foto/Mindaugas Kulbis) AP

El Centro Nacional de Gestión de Crisis de Lituania indicó el martes que el dron fue abatido cerca de la aldea de Pratkūnai, en el distrito de Kaišiadorys, unos 100 kilómetros (60 millas) al oeste de la capital del país, Vilna, y cerca del embalse de Kaunas.

El ejército lituano señaló que era la primera vez que se derriba un dron en el espacio aéreo del país. Las autoridades no comentaron el origen ni el propósito del dron y manifestaron que el incidente requiere una investigación adicional.

La incursión se produce tras un discurso de Rutte el lunes en la sede de la OTAN en Bruselas, donde afirmó que los ataques “cerca del territorio de la OTAN” mostraban la “desesperación y también el deseo de sembrar miedo y terror” del presidente ruso, Vladímir Putin.

“Rusia se está volviendo cada vez más temeraria mientras continúa su terrible guerra contra Ucrania”, declaró Rutte. También prometió reforzar las defensas de la alianza de 32 países a lo largo de su extensa frontera oriental con Rusia.

La amenaza de los drones se ha cernido repetidamente sobre los cielos de Lituania, que comparte fronteras con Bielorrusia, un aliado clave de Moscú, y con el enclave ruso de Kaliningrado.

Antanas Matutis, comandante de la fuerza aérea lituana, dijo que se encontraron los restos y que el dron “probablemente” llevaba explosivos.

Vilmantas Vitkauskas, jefe del centro de crisis, comentó a la radiodifusora pública lituana LRT que lo más probable es que el dron ingresara desde Bielorrusia. Permaneció en el espacio aéreo lituano durante unos 30 minutos y voló por las afueras de zonas pobladas antes de ser interceptado, explicó.

Kiev dice que está “lista para apoyar la desescalada”

Mientras tanto, los ataques con drones rusos continuaron en toda Ucrania después de una publicación en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes, en la que afirmó que Rusia y Ucrania habían acordado “no atacar” la infraestructura energética del otro.

Trump no ofreció más detalles sobre el supuesto acuerdo, y Rusia no comentó de inmediato la publicación de Trump. Los intentos previos de negociar incluso un alto el fuego parcial se han desmoronado repetidamente en cuestión de horas, y ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el lunes por la noche que Kiev estaba “lista para apoyar la desescalada”.

“Vemos que los rusos sienten la presión de nuestros ataques precisos contra la economía de guerra de Rusia. Y hasta ahora, nadie ha visto un deseo genuino por parte de Rusia de avanzar hacia el fin de la guerra”, afirmó. “Pero si nuestros socios estadounidenses pueden garantizar que Rusia está verdaderamente lista para detener esta guerra destinada a destruir la vida —y hacerlo de verdad y a largo plazo—, Ucrania dará sus propios pasos de desescalada”.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó el martes que ocho personas resultaron heridas en ataques rusos contra Kiev desde el inicio del día, incluidas dos que sufrieron heridas en ataques contra gasolineras de la capital.

En otros lugares, las fuerzas rusas derribaron 222 drones ucranianos durante la noche, informó el martes el Ministerio ruso de Defensa.

Un ataque “masivo” con drones ucranianos provocó varios incendios en la ciudad rusa de Taganrog, dijo el gobernador regional Yuri Slyusar. Señaló en Telegram que dos edificios de apartamentos y tres viviendas particulares resultaron dañados, así como una institución educativa, almacenes agrícolas y un sitio perteneciente al minorista ruso de comercio electrónico Ozon.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP