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Cassandra Kulukundis gana el primer Oscar de casting por "One Battle After Another"

LOS ANGELES (AP) — "One Battle After Another" (“Una batalla tras otra”) se alzó el domingocon el primer Oscar de la historia que reconoce el casting, y el premio fue para la directora de casting Cassandra Kulukundis.

Cassandra Kulukundis recibe el premio al mejor casting por One Battle After Another durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)
Cassandra Kulukundis recibe el premio al mejor casting por "One Battle After Another" durante la ceremonia de los Oscar el domingo 15 de marzo de 2026, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Su victoria marca el Oscar inaugural de la categoría, la más reciente que ha creado la Academia desde que se estableció el premio a mejor largometraje animado en el año cinematográfico 2001.

“Se lo dedico a los directores de casting que nunca tuvieron la oportunidad de subir aquí”, dijo Kulukundis después de agradecer a la Academia por añadir este galardón.

También dio las gracias al director Paul Thomas Anderson y señaló que, en cierto sentido, “crecieron juntos” tras trabajar en muchas películas. Además, expresó que esperaba que él mismo gane un premio en la noche.

Abrazó al integrante del elenco Chase Infiniti antes de comenzar su discurso.

Kulukundis ha sido directora de casting en anteriores favoritas al Oscar, entre ellas “The Brutalist” ("El brutalista") y “There Will Be Blood" ("Petróleo sangriento").

Ha trabajado en los 10 largometrajes del director de "One Battle After Another", Paul Thomas Anderson, comenzando como pasante en su película debut “Hard Eight” ("Sydney. Juego, prostitución y muerte") en 1996.

"One Battle After Another" sigue a un exrevolucionario que se ve obligado a volver a su anterior estilo de vida combativo después de que un oficial militar corrupto lo persigue a él y a su hija adolescente. El thriller de acción explora temas de inmigración, racismo y corrupción sistémica a lo largo de sus casi tres horas de duración. Ha sido elogiada por su elenco estelar, que incluye a Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y la debutante Chase Infiniti. DiCaprio, Penn, del Toro y Taylor recibieron cada uno nominaciones interpretativas por sus actuaciones.

El Oscar de casting no reconoce la actuación de los intérpretes, a diferencia del premio al elenco de los galardones de actuación y otros reconocimientos comparables. El premio a mejor casting, en cambio, distingue el proceso creativo tras bambalinas de Kulukundis y su colaboración con Anderson y los productores de la película para seleccionar a los actores para sus papeles y construir un conjunto cohesionado.

El presentador Conan O’Brien mencionó la incorporación de la nueva categoría en su monólogo de apertura. Bromeó con que los directores de casting son “asesinos de sueños”, y remató que, para quienes no ganaron, la Academia “decidió ir en otra dirección”.

Los otros nominados al premio de casting fueron Nina Gold (“Hamnet”), Jennifer Venditti (“Marty Supreme”), Gabriel Domingues ("O Agente Secreto") y Francine Maisler (“Sinners”).

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Para más cobertura de los Oscar 2026, visite https://apnews.com/hub/academy-awards.

FUENTE: AP

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