Carroll impulsa 4 y Diamondbacks vencen 9-6 para arruinar regreso de Verlander a Tigres

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Corbin Carroll (7), de los Diamondbacks de Arizona, se desliza en la tercera base tras conectar un triple contra los Tigres de Detroit durante la primera entrada de un juego de béisbol del día inaugural, el lunes 30 de marzo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Darryl Webb) AP

Los Diamondbacks ganaron su juego inaugural en casa después de haber sido barridos en el Dodger Stadium en su primera serie de la temporada.

Soroka, de 28 años (1-0), permitió cuatro hits en cinco entradas sin carreras — y la quinta fue una joya. El derecho ponchó al boricua Javier Báez, Kerry Carpenter y al venezolano Gleyber Torres con nueve lanzamientos consecutivos, y en el noveno le pasó una recta de 95 mph a Torres para igualar su mejor marca personal con 10 ponches.

Verlander, de 43 años, permitió cinco carreras con seis hits y dos bases por bolas en 3 2/3 entradas. El golpe más fuerte llegó en la segunda, cuando Carroll conectó su primer jonrón de la temporada.

El venezolano Ildemaro Vargas pegó un jonrón solitario en la parte baja de la séptima para poner a los D-backs arriba 9-6. Paul Sewald consiguió su primer salvamento.

Por los Diamondbacks, el dominicano Ketel Marte de 4-1 con una anotada y una producida. El venezolano Gabriel Moreno de 4-2 con una anotada y una producida. El mexicoamericano Alek Thomas de 5-1 con una anotada y una producida.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP