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Carrick dice que Man United necesita más fichajes y califica de "emocionante" el regreso de Rashford

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El técnico del Manchester United, Michael Carrick, ha pedido más fichajes en un verano en que el gasto del club en nuevos jugadores ha estado por debajo del de sus principales contrincantes de la Liga Premier inglesa.

Marcus Rashford (11), de la selección inglesa, llega a la semifinal mundialista ante Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jeff Roberson)
Marcus Rashford (11), de la selección inglesa, llega a la semifinal mundialista ante Argentina, el miércoles 15 de julio de 2026 en Atlanta (AP Foto/Jeff Roberson) AP

United ha gastado en torno a 85 millones de libras (115 millones de dólares) en total en tres jugadores —los mediocampistas Andrey Santos y Youri Tielemans, así como el portero Karl Darlow— durante el receso entre campañas, además de dar la bienvenida de vuelta a Marcus Rashford tras su cesión al Barcelona.

Para Carrick, que afronta su primera temporada completa como entrenador del United y dirigirá al equipo en la Liga de Campeones, no es suficiente.

“Creo que hemos hecho muy buenos negocios y hemos conseguido a algunos jugadores de primerísimo nivel", indicó. "Estamos encantados con eso. Siempre queremos mejorar.

“Queremos más, necesitamos más, seguimos buscando cómo podemos hacerlo”.

Chelsea, Manchester City y Tottenham han desembolsado cada uno más de 100 millones de libras por un solo jugador: Morgan Rogers, Elliot Anderson y Sandro Tonali, respectivamente.

El gasto del Chelsea en nuevos jugadores, de hecho, ha superado los 450 millones de dólares.

“Desde luego, la situación es la que es, ya sea por las finanzas o lo que sea", indicó Carrick. "Por ahora, tenemos que sacar el máximo provecho, pero tenemos que seguir empujando y llevar todo y cada límite tan lejos como podamos para volver a ganar”.

Rashford regresó al United esta semana después del Mundial. El Barcelona declinó una opción de compra por el extremo inglés tras su cesión a préstamo.

Ante la pregunta directa sobre si Rashford estaba en venta, Carrick respondió: “Es nuestro jugador, y es un buen jugador y nos aporta algo un poco diferente dentro del grupo.

“Marcus puede ofrecernos muchísimo. Lo ha hecho, y puede volver a hacerlo, así que en ese sentido es bastante emocionante”.

El Man U, que tiene un récord compartido de 20 títulos de liga inglesa, ganó por última vez la Premier en 2013.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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