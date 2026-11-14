Carrera a Dubái: McIlroy y Chacarra listos para duelo dominical en el World Tour Championship

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El norirlandés Rory McIlroy camina en el fairway del hoyo 18 en la tercera ronda del World Tour Golf Championship en Dubái el sábado 14 de noviembre del 2026. (AP Foto/Altaf Qadri) AP

Tyrrell Hatton mantuvo el liderato al final de la tercera ronda tras firmar una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par, para colocarse 9 bajo par en el acumulado, un golpe por delante de Victor Perez (67).

Además de intentar ganar el World Tour Championship por cuarta vez (después de 2012, 2015 y 2024), McIlroy busca superar a Chacarra en la lista de puntos para asegurarse el título anual de la Race to Dubai, que corona al jugador número 1 del circuito europeo.

McIlroy, número 2 del mundo, comenzó el día compartiendo el liderato con Hatton tras 36 hoyos. El norirlandés logró un eagle en el hoyo 7, par 5, antes de cometer cuatro bogeys en una vuelta de 72 golpes, par de campo, lo que lo hizo caer a 5 bajo par en el total y a un empate cuádruple en el cuarto puesto, que incluye al actual líder de la Race to Dubai, Chacarra (68).

Chacarra —un español de 26 años en su primera temporada completa en el circuito— aventaja a McIlroy en la clasificación de la Race to Dubai por casi 534 puntos. Esta semana están en juego 2.000 puntos para el ganador, 1.335 para el segundo puesto, 752 para el tercero, y luego cada vez menos para las posiciones menores.

“Quiero demostrarle al mundo que soy capaz de jugar bajo presión, y creo que hasta ahora lo he estado haciendo", expresó Chacarra. Creo que he cumplido todos mis objetivos esta temporada. Así que estoy jugando con libertad. Es un extra tener la oportunidad de ganarlo, y simplemente disfrutar cada momento”.

McIlroy busca igualar el récord de Colin Montgomerie con su octavo título de la Race to Dubai. Montgomerie ganó el galardón cuando se llamaba la “Orden del Mérito”.

Patrick Reed, tercero en la clasificación de la Race to Dubai, firmó una tarjeta de 67, 5 bajo par. Eso dejó al estadounidense empatado en el puesto 33 con 3 sobre par, después de sufrir durante los dos primeros días. ___ Vea aquí la cobertura completa de golf de AP FUENTE: AP

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