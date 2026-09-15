Carney espera que guerra comercial con EEUU haga a Canadá más fuerte y resiliente

El primer ministro canadiense Mark Carney en un evento en Toronto el 15 de septiembre del 2026. (Nathan Denette /The Canadian Press via AP) AP

“Y a nuestros amigos estadounidenses, permítanme decir esto: Siempre seremos vecinos”, le dijo Carney a cientos de inversionistas globales reunidos en Toronto para su Cumbre de Inversión de Canadá. Pero sostuvo que la relación funciona cuando los dos países se relacionan como “verdaderos socios que respetan las tradiciones y la soberanía del otro”.

“Cuando esas oportunidades regresen, Canadá será un socio aún mejor —más fuerte, más resiliente, más independiente”, manifestó.

Carney también anunció que Ottawa buscará inversión privada mediante concesiones a largo plazo para operar los cuatro aeropuertos más grandes de Canadá, mientras mantiene la propiedad pública de los terrenos y los activos. Indicó que el plan podría recaudar decenas de miles de millones de dólares para reinvertir en transporte y otra infraestructura.

Sin mencionar al presidente estadounidense Donald Trump, Carney arremetió contra el enfoque transaccional y adversarial en las relaciones económicas internacionales que ha caracterizado las políticas comerciales de Trump.

“Nuestra reputación —como socio confiable y predecible— rara vez ha sido más valiosa en un mundo donde las transacciones están reemplazando a las relaciones y la suma cero es colocada por encima del beneficio mutuo”, expresó Carney.

Señaló que la integración económica y la soberanía nacional están cada vez más en tensión, y argumentó que los países que buscan preservar su independencia necesitan trabajar más estrechamente con socios afines. Viaja a Europa más tarde el martes, donde tiene previsto dirigirse al Parlamento Europeo.

Trump ha utilizado repetidamente los aranceles para presionar a socios comerciales y ha instado a los fabricantes a trasladar la producción y la inversión al sur de la frontera canadiense.

Pero Carney observó que alrededor del 80% del comercio con Estados Unidos sigue libre de aranceles.

“Hay un acuerdo mutuamente beneficioso que se puede lograr”, comentó Carney en una charla informal después de su discurso. “Cuando sea el momento adecuado para cerrar ese acuerdo, estaremos listos para hacerlo”.

Las conversaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos se derrumbaron el mes pasado antes de que Washington impusiera aranceles del 50% sobre unos 20.000 millones de dólares en bienes canadienses, lo que provocó represalias de Ottawa. Desde entonces, Estados Unidos ha anunciado restricciones adicionales sobre productos de su vecino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP