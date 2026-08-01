Carlos Correa avanza en su recuperación y no descarta volver con Astros este año

Se esperaba que Correa se perdiera toda la campaña después de someterse a una operación en el tobillo izquierdo el 11 de mayo. Pero ya está haciendo todo excepto batear, lo que ha despertado la esperanza de que pueda volver al terreno de juego antes de lo previsto.

“Ya veremos”, comentó al ser consultado sobre si podría jugar de nuevo este año. “No estaría haciendo todo este trabajo si no pensara que hay una posibilidad”.

Después de que Correa se lesionó mientras hacía swings en la jaula de bateo, se dio un plazo de seis a ocho meses para su recuperación. El mánager Joe Espada señaló el sábado que Correa va adelantado respecto al calendario, pero sabe que aún le queda un largo camino antes de poder regresar a la alineación.

“Estoy feliz de que esté aquí moviéndose y, la verdad, se ve muy bien”, manifestó Espada.

Correa, de 31 años, dijo que está corriendo al 80-90% y que tiene una cita con el médico programada para el martes, en la que espera recibir el alta para batear.

“Estoy en un muy buen punto, en un muy buen punto”, expresó. “He ido progresando a correr y esprintar y todo se siente genial”.

Houston ha ganado nueve de 10 juegos para saltar al primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana, y eso le ha dado a Correa un impulso extra mientras contempla su regreso.

“La forma en que hemos estado jugando últimamente definitivamente me motiva aún más a salir ahí, hacer el trabajo e intentar volver”, afirmó.

Correa no se sorprende de que le esté yendo tan bien debido al plan que armó en cuanto se lesionó.

“Me metí en este protocolo y empecé a buscar toda la información que pude sobre cómo acelerar el proceso y las cosas que necesitaba comer y cómo necesitaba dormir, el tipo de tratamiento que necesitaba”, explicó. “Y hemos hecho un gran trabajo con eso, así que estamos en un buen punto”.

Correa, quien está de vuelta con los Astros tras el gran canje del verano pasado procedente de los Mellizos, jugó en la tercera base para Houston la temporada pasada con el dominicano Jeremy Peña como campocorto. Antes de su lesión esta temporada, volvió al campocorto mientras Peña estaba fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Correa tiene salarios de 31,5 millones de dólares esta temporada, 30,5 millones en 2027 y 30 millones en 2028. Como parte del canje, los Mellizos pagarán a los Astros 10 millones de dólares cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Correa estaba bateando para .279 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas esta temporada. Selección número 1 del draft amateur de 2012, Correa pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con los Mellizos, donde estuvo 3 temporadas y media antes del canje del verano pasado.

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FUENTE: AP