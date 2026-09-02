Carlos Alcaraz reacciona tras ceder el primer set y alcanza la tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz reacciona durante su partido contra Jamia Faría en la segunda ronda del US Open, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Cuando esa circunstancia se produjo en su segundo partido de esta edición, el español reaccionó avasallador.

Fue apenas el segundo partido de Alcaraz tras una baja de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha que provocó sus ausencias en Roland Garros y Wimbledon, las dos grandes citas que preceden el US Open.

La forma en que iba a responder la muñeca y las posibles consecuencias de la falta de rodaje son incógnitas que el campeón de siete grandes, con 23 años cumplidos, va despejando paulatinamente.

Lo hizo tras perder su servicio en el primer set, una furibunda reacción en la que encadenó largos pasajes de tenis excelso.

“Después de eso, simplemente intenté mantener la concentración y la calma, pensando que volverían a suceder cosas buenas, estando ahí en todo momento”, declaró Alcaraz.

El año pasado no cedió ningún set hasta la final contra Jannik Sinner, convirtiéndose en el primer hombre desde Roger Federer en 2015 en superar sus seis primeros partidos sin perder una sola manga.

Venció a Sinner en cuatro sets para conquistar su segundo título en Flushing Meadows. Al iniciar 2026, Alcaraz se alzó con la corona del Abierto de Australia y se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera.

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FUENTE: AP