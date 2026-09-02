americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Carlos Alcaraz reacciona tras ceder el primer set y alcanza la tercera ronda del US Open

NUEVA YORK (AP) — No fue sino hasta la final del año pasado cuando Carlos Alcaraz cedió su primer set en el Abierto de Estados Unidos.

Carlos Alcaraz reacciona durante su partido contra Jamia Faría en la segunda ronda del US Open, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger)
Carlos Alcaraz reacciona durante su partido contra Jamia Faría en la segunda ronda del US Open, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Adam Hunger) AP

Cuando esa circunstancia se produjo en su segundo partido de esta edición, el español reaccionó avasallador.

El vigente campeón ganó ocho juegos consecutivos tras perder el primer parcial y venció 4-6, 6-0, 6-3, 6-2 al portugués Jaime Faria.

Fue apenas el segundo partido de Alcaraz tras una baja de cuatro meses por una lesión en la muñeca derecha que provocó sus ausencias en Roland Garros y Wimbledon, las dos grandes citas que preceden el US Open.

La forma en que iba a responder la muñeca y las posibles consecuencias de la falta de rodaje son incógnitas que el campeón de siete grandes, con 23 años cumplidos, va despejando paulatinamente.

Lo hizo tras perder su servicio en el primer set, una furibunda reacción en la que encadenó largos pasajes de tenis excelso.

“Después de eso, simplemente intenté mantener la concentración y la calma, pensando que volverían a suceder cosas buenas, estando ahí en todo momento”, declaró Alcaraz.

El año pasado no cedió ningún set hasta la final contra Jannik Sinner, convirtiéndose en el primer hombre desde Roger Federer en 2015 en superar sus seis primeros partidos sin perder una sola manga.

Venció a Sinner en cuatro sets para conquistar su segundo título en Flushing Meadows. Al iniciar 2026, Alcaraz se alzó con la corona del Abierto de Australia y se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter