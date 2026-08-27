Cardenales vencen 7-5 a Orioles para cortar racha de 5 derrotas

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El mexicano Ramón Urías, de los Cardenales de San Luis, felicitado por sus compañeros tras batear un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante los Orioles de Baltimore el jueves 27 de agosto del 2026. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Riley O’Brien lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir su 34º salvamento, la mayor cantidad de la Liga Nacional, después de haber permitido un total combinado de siete carreras y cargar con la derrota en sus dos apariciones anteriores.

Los equipos intercambiaron carreras en la octava entrada después de que Coby Mayo conectara un cuadrangular de tres carreras, su 18º de la temporada, ante Caleb Ferguson en la séptima para recortar la ventaja de San Luis a 6-4.

Urías conectó su tercer vuelacercas ante el abridor Trevor Rogers (9-9) en la cuarta entrada para darle a los Cardenales una ventaja de 5-0.

Luis Gastelum (4-3) lanzó un episodio y un tercio perfecto después de que Justin Bruihl permitiera una carrera en 1 2/3 entradas, y Gordon Graceffo trabajó tres entradas perfectas como abridor de emergencia para los Cardinals.

Antes del juego, San Luis seleccionó el contrato de Cade Winquest desde Triple-A Memphis y colocó al también derecho Peter Strzelecki en la lista de lesionados de 15 días por inflamación del extensor del antebrazo derecho.

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Vea aquí la cobertura completa de las Grandes Ligas de AP FUENTE: AP