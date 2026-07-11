Cardenales superan por 2-1 a los Bravos ya en sábado temprano tras demora por lluvia

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JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis, es felicitado por sus compañeros de equipo tras anotar una carrera durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el viernes 10 de julio de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Crooks ingresó al juego en la séptima como reemplazo defensivo y luego conectó su segundo jonrón de la temporada ante Danny Young (0-1), un batazo de 405 pies hacia las gradas del jardín derecho-central, para romper el empate 1-1.

JoJo Romero (1-2) lanzó una octava entrada sin permitir carreras, y Riley O’Brien trabajó la novena para conseguir su 23er salvamento de la temporada.

Jordan Walker conectó un sencillo productor al jardín derecho ante Didier Fuentes en la sexta entrada para impulsar a JJ Wetherholt.

Mike Yastrzemski pegó un doble por la línea del jardín derecho ante el dominicano George Soriano y anotó con el sencillo de Austin Riley por el centro para darle a Atlanta una ventaja de 1-0 en la quinta entrada.

El abridor de los Bravos, Chris Sale, sumó cinco ponches en tres entradas sin permitir carreras antes de que se detuviera el juego.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP