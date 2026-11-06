Caravana de hondureños ingresa a México con la idea de llegar a EEUU tras triunfo demócrata

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El grupo de centroamericanos —el tercero en menos de dos meses en llegar a México— cruzó por el Puente Internacional Rodolfo Robles hacia el municipio sureño de Suchiate, estado de Chiapas, sin que ninguna autoridad migratoria o policial lo impidiera.

“Va perdiendo Donald Trump (las elecciones), y nos van a ayudar a nosotros los inmigrantes, los demócratas”, expresó el hondureño Josué Rodríguez, quien hace tres meses fue deportado de Estados Unidos.

El joven, de 24 años, estuvo siete años en Carolina del Norte, donde trabajó en la remodelación de casas hasta que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con una orden, que según dice Rodríguez, era falsa.

Ahora quiere regresar para reunirse con su familia, principalmente sus dos hijas de 4 y 1 año de edad, las cuales son ciudadanas estadounidenses.

Estos flujos masivos de migrantes procedentes de Centroamérica no se veían desde mediados de 2024, previo al triunfo de Trump para un segundo mandato.

Apenas en septiembre y octubre pasado, dos grupos que partieron de San Pedro Sula, Honduras, caminaron por la costa de Chiapas con la intención de avanzar hacia el norte. Pero pocas semanas después las autoridades migratorias mexicanas los disolvieron, aunque les proporcionaron documentos para transitar por México, de forma que siguieran por su cuenta y no en caravana.

La organización activista Pueblo Sin Fronteras indicó recientemente que, al coincidir con el proceso electoral de Estados Unidos, estos movimientos podrían estar impulsados por intereses políticos. En lo que va del gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, una veintena de grupos han intentado partir hacia el norte desde la frontera sur de México, pero ninguno lo ha conseguido, ya que han sido desintegrados entre Chiapas y el estado de Oaxaca, aún en el sur del país. FUENTE: AP