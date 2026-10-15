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Capturan en Ecuador a presuntos miembros de Comandos de la Frontera acusados de unos 40 asesinatos

QUITO (AP) — El gobierno ecuatoriano anunció el jueves la captura de cuatro presuntos miembros de la organización criminal Comandos de la Frontera a quienes señala por su supuesta participación en al menos cuatro decenas de asesinatos, entre ellos de militares y policías de Ecuador.

Noboa subrayó que la acción sucede a la extradición desde Emiratos Árabes Unidos, a fines del año anterior, del supuesto cabecilla de la emboscada a los militares Roberto Álvarez Vera, alias “Gerente”.

Los cuatro capturados durante la madrugada en un operativo simultáneo en tres provincias fueron identificados por el ministro del Interior, John Reimberg, como Luis Mazón, alias “Mazón”; Alexander Meneses, alias “Meneses” o “Joselo”; Luis Barcia, alias “Raquetilla”, y Diego Meneses, alias “Coche”. El ministro indicó que los detenidos están relacionados con la coordinación de logística, almacenamiento, transporte y custodia de drogas y armamento para la organización ilegal.

Reimberg afirmó que también serían responsables de la muerte de tres policías y un civil en un ataque armado en la ciudad Joya de Los Sachas —180 kilómetros al oriente de Quito— y de otros 25 asesinatos ocurridos en las provincias amazónicas Orellana y Sucumbíos, esta última fronteriza con Colombia.

En la operación participaron 122 agentes policiales y 14 fiscales en 14 allanamientos simultáneos.

Los Comandos de la Frontera están integrados por disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y operan en los departamentos sureños colombianos de Putumayo y Nariño. Se dedican al narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal en asociación con grupos delictivos del lado ecuatoriano, según las autoridades.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 kilómetros.

FUENTE: AP

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