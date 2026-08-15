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Cantillo y 3 relevistas toleran 1 hit; Guardianes vencen 6-1 a Padres y llegan a 10.000 triunfos

CLEVELAND (AP) — Joey Cantillo y tres relevistas se combinaron para permitir un solo hit, mientras que José Ramírez empujó una carrera en uno de sus mejores juegos desde su cirugía en una mano, para que los Guardianes de Cleveland vencieran el sábado 6-1 a los Padres de San Diego.

El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, observa su elevado de sacrificio ante los Padres de San Diego, el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Phil Long)
El dominicano José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland, observa su elevado de sacrificio ante los Padres de San Diego, el sábado 15 de agosto de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

Cleveland se convirtió en la tercera franquicia de la Liga Americana en alcanzar 10.000 victorias, uniéndose a los Yankees de Nueva York y a los Medias Rojas de Boston.

Cantillo (9-7) lanzó seis entradas y frenó a los Padres, que habían ganado seis duelos seguidos y 16 de 20 desde el 24 de julio. El zurdo permitió únicamente un sencillo en la primera entrada, en una pelota que dio un bote y pasó por encima del primera base Nathaniel Lowe.

Colin Holderman, Hunter Gaddis y Erik Sabrowski se encargaron de cerrar el juego.

Cleveland no consigue un juego sin hit desde 1981, la sequía vigente más larga en las Grandes Ligas.

Cantillo había lanzado apenas una entrada desde el 4 de agosto, porque su salida anterior se vio interrumpida por una larga demora debido a la lluvia.

El dominicano Ramírez ha tenido dificultades desde que regresó tras la extirpación del hueso ganchoso de la mano izquierda el 16 de junio. Recibió descanso el viernes y eso le ayudó.

El antesalista estelar conectó su primer extrabase desde la operación y produjo una carrera con un elevado de sacrificio.

Fue una victoria que requerían con apremio los Guardianes, que tienen marca de apenas 3-8 desde la fecha límite de canjes y estaban retrocediendo en la carrera por los playoffs de la Liga Americana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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