Canning y 5 relevistas frenan a Colorado y Padres se imponen por 3-1

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El dominicano Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, corre tras conectar un doble en el juego ante los Rockies de Colorado, el miércoles 29 de julio de 2026 (AP Foto/Gregory Bull) AP

Griffin Canning y cinco relevistas firmaron una sólida actuación del bullpen, y los Padres (54-53) ampliaron su racha de victorias para colocarse a dos juegos de los Filis de Filadelfia en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Canning (2-9) trabajó tres entradas y permitió un hit, además de ponchar a cuatro. Kyle Hart abrió y registró su salida más larga de la temporada, al lanzar 2 2/3 entradas sin permitir carreras.

El dominicano Wandy Peralta permitió la única carrera de los Rockies en la séptima.

El venezolano Bradgley Rodriguez, Jeremiah Estrada — en su primera aparición desde el 2 de junio — y Mason Miller permitieron apenas un hit en el tramo final. Miller consiguió su 28º salvamento de la temporada al lanzar una novena entrada de un solo hit.

Merrill impulsó la primera carrera del juego en la cuarta con un sencillo al jardín izquierdo. El venezolano Rengifo siguió y remolcó otra carrera, y Gavin Sheets coronó una cuarta entrada de tres carreras al empujar otra con un elevado de sacrificio.

En cinco entradas, Gabriel Hughes (0-3) permitió las tres carreras con seis hits por los Rockies.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP