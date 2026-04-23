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Cancilleres de Bolivia y Chile avanzan en agenda conjunta tras años de distanciamiento

LA PAZ, Bolivia (AP) — Los cancilleres de Bolivia y Chile avanzaban el jueves en una agenda comercial y de lucha contra el crimen organizado en una reunión histórica en la que ambos países buscan normalizar sus relaciones tras décadas de distanciamiento por el tema marítimo y demandas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en el centro, llega para reunirse con su homólogo boliviano en La Paz, Bolivia, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita)
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, en el centro, llega para reunirse con su homólogo boliviano en La Paz, Bolivia, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Juan Karita) AP

El canciller boliviano Fernando Aramayo recibió en la mañana a su homólogo chileno Francisco Pérez Mackenna en la frontera boliviano-chilena antes de una reunión en La Paz, la sede de gobierno de Bolivia.

Pérez Mackenna mencionó que en el encuentro se abordará un tratado de libre comercio bilateral y la seguridad en la frontera en momentos que ambos países necesitan luchar en conjunto contra la delincuencia transnacional.

La cancillería boliviana agregó en un comunicado que además hablarán de libre tránsito, conectividad logística y asuntos consulares.

Por su parte, Aramayo señaló que la visita de su par chileno marca “un hito fundamental en esa decisión en el camino de poder restablecer relaciones”.

“Es un nuevo comienzo con mucha esperanza y con mucho optimismo”, agregó Perez Mackenna.

Bolivia y Chile se enfrentaron en una guerra entre 1879 y 1883 en la que los bolivianos perdieron su litoral en el Pacífico. En 2013 el gobierno del entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia para obligar a Santiago a negociar una salida al mar para Bolivia. Chile a su vez demandó a Bolivia por aguas fronterizas en disputa.

En 2018 el máximo tribunal de las Naciones Unidas rechazó la solicitud de Bolivia para que sus jueces ordenen a Chile negociar una forma de concederle al país un acceso Pacífico, lo que supuso una dura derrota para el país y para Morales.

Cuatro años después la misma corte desestimó la demanda presentada por Bolivia contra Chile por las aguas de un río fronterizo.

Tras casi 20 años de gobiernos de izquierda, el centroderechista Rodrigo Paz asumió en noviembre la presidencia de Bolivia y entre sus primeras medidas se acercó a Chile, aunque dejó en claro que no renunciará al anhelo de los bolivianos de recuperar la salida al mar. A su vez asistió en marzo a la toma de juramento del ultraderechista chileno José Antonio Kast.

Al día siguiente de asumir el poder en Chile, Kast ordenó construir zanjas en la frontera con Perú y Bolivia como parte de su plan para frenar la inmigración ilegal y el crimen organizado.

Paz expresó su molestia y el 23 marzo en el Día del Mar, fecha en la que los bolivianos reivindican su reclamo por el litoral marítimo, sostuvo que “nosotros no hacemos zanjas, nosotros hacemos puentes de integración económica".

El encuentro de los cancilleres de produce días después de la expulsión de Chile de 12 bolivianos con antecedentes penales.

FUENTE: AP

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