Canciller turco habla en exclusiva de los esfuerzos diplomáticos de su país en la guerra regional

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, habla en entrevista con The Associated Press, en Ankara, Turquía, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

El ministro de Exteriores Hakan Fidan habló en exclusiva con The Associated Press mientras Ankara se esfuerza por mantenerse al margen de la guerra que se expande en Oriente Medio.

Ankara, que mantiene buenas relaciones con Washington y con Teherán, había intentado mediar una solución entre ambos países antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán hace dos semanas, lo que desencadenó la guerra.

“Las condiciones no son muy propicias” para la diplomacia ahora, señaló Fidan. Los iraníes “se sienten traicionados” porque por segunda vez fueron atacados mientras estaban en negociaciones activas con Estados Unidos sobre su programa nuclear, indicó, pero “creo que están abiertos a cualquier diplomacia sensata por canales extraoficiales”, añadió.

Fidan, de 57 años, fue jefe de inteligencia de Turquía durante más de una década antes de ser nombrado ministro de Exteriores en 2023.

En ese cargo, desempeñó una función clave en la configuración de la política de Turquía en Oriente Medio, en particular hacia Siria, Irak e Irán. Se le considera uno de los asesores de mayor confianza del presidente Recep Tayyip Erdogan y uno de los posibles candidatos a sucederlo.

Turquía ha mantenido una posición neutral en la guerra, al criticar por igual los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las acciones de represalia de Teherán contra Estados del Golfo que albergan bases estadounidenses. Fidan afirmó que ha intentado persuadir a los iraníes para que detengan esos ataques.

El canciller indicó que la máxima prioridad de Turquía es permanecer fuera del conflicto, aun después de que tres misiles que presuntamente procedían de Irán fueran interceptados sobre Turquía por defensas de la OTAN. Turquía es miembro de la OTAN y una base aérea en el sur del país es utilizada por fuerzas de la alianza, incluso por tropas de Estados Unidos.

Funcionarios iraníes han insistido en que no dispararon contra Turquía, aunque los datos disponibles muestran que los misiles procedían de Irán, dijo el ministro de Exteriores turco.

Descartó por ahora una respuesta militar, al afirmar que las defensas de la OTAN fueron eficaces y que el “objetivo principal” de Ankara es mantenerse al margen del conflicto.

“Sé que nos están provocando y que nos provocarán, pero este es nuestro objetivo”, expresó. “Queremos mantenernos fuera de esta guerra”.

Fidan, que mantiene contacto periódico con funcionarios iraníes, dijo que no conoce la gravedad de las heridas sufridas por el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en un ataque ocurrido al inicio de la guerra, pero que “lo que sabemos es que está vivo y en funciones”.

Jamenei fue designado para reemplazar a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero durante la andanada inicial de la guerra.

Fidan señaló que “el proceso de elegir a un nuevo líder y las condiciones médicas del nuevo líder crearon un vacío” en la estructura de poder de Irán y que “creo que ese vacío ha sido llenado por el alto mando de la Guardia Revolucionaria”, en referencia a la fuerza paramilitar que rinde cuentas al líder supremo.

Una iniciativa de paz fallida

Antes del conflicto, Turquía intentó evitar una guerra ofreciéndose a albergar conversaciones en Estambul en las que se habrían reunido Estados Unidos, Irán y otros países de la región. Teherán optó después por conversaciones mediadas por Omán, sin la participación de actores regionales y centradas únicamente en su programa nuclear; conversaciones que finalmente fracasaron.

Fidan dijo que Irán se había negado a debatir su programa de misiles y los grupos armados aliados que respalda en la región, incluido Hezbollah en Líbano y un grupo de milicias iraquíes, que ya participan en la guerra regional.

Turquía había propuesto que “los estadounidenses y los iraníes pueden debatir plenamente la cuestión nuclear y nosotros, como países de la región, podemos reunirnos para discutir con Irán las otras dos” como parte de una iniciativa para generar confianza en la región.

Tensiones con Israel

Ankara y Tel Aviv mantienen relaciones tensas, y Erdogan se ha convertido en uno de los críticos más vehementes de las acciones de Israel en Gaza. Turquía cortó los lazos comerciales con Israel y con frecuencia acusa a ese país de cometer genocidio. Israel, a su vez, acusa a Turquía de apoyar a Hamás, el grupo armado palestino que lanzó el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel.

Desde que Israel lanzó sus ataques contra Irán, algunas personas han llegado a sugerir que Turquía podría ser el próximo objetivo. Fidan desestimó esa posibilidad, aunque reconoció que la guerra en Irán le dio a Turquía un incentivo mayor para acelerar su propia producción de armas y defensas antiaéreas.

“Mientras Netanyahu esté ahí, (Israel) siempre identificará a alguien como enemigo”, afirmó. “Porque lo necesitan para impulsar su propia agenda. Si no es Turquía, señalarían a algún otro país de la región”.

Criticó el papel de Israel en otros puntos de la región, como Siria, donde ambos países tienen intereses estratégicos.

Turquía ha respaldado firmemente al actual gobierno en Damasco, encabezado por el presidente interino Ahmad al-Sharaa, exlíder de un grupo rebelde islamista.

Israel mira con recelo al gobierno de al-Sharaa y, desde que asumió el poder en diciembre de 2024, las fuerzas israelíes han tomado el control de una franja de territorio en el sur de Siria y han lanzado ataques aéreos contra instalaciones militares sirias, eliminando gran parte del arsenal del país. Israel ha dicho que su presencia en Siria busca asegurar su frontera frente a otro ataque al estilo del 7 de octubre.

“No buscan seguridad, buscan más tierra”, sostuvo Fidan. “Así que mientras no abandonen esa idea, siempre habrá una guerra en Oriente Medio”.

Un papel activo en Gaza

Turquía también ha buscado desempeñar un papel activo en la Gaza de posguerra. Se ha sumado a la Junta de Paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, boicoteada por muchos otros países que la ven como un intento de suplantar a las Naciones Unidas y critican que no se asigne un papel a los palestinos, y se ha ofrecido a aportar tropas para una fuerza internacional de estabilización en el castigado enclave.

Fidan dijo que era importante que Turquía se uniera a la Junta de Paz, como una “oportunidad” para detener la guerra, aunque “no nos hacemos ilusiones de que la Junta de Paz abordará todos los problemas existentes”.

El ministro afirmó que Turquía no ha recibido una solicitud para aportar tropas a la fuerza de estabilización, lo que atribuyó a la oposición israelí, pero añadió: “Creo que los estadounidenses intentan discretamente resolver el asunto con los israelíes para permitir que Turquía participe”.

Sin embargo, dijo, que la prioridad de su país era el establecimiento de un comité administrativo para Gaza, que estaría integrado por 15 administradores palestinos políticamente independientes.

“Esperamos que entren en Gaza y comiencen su trabajo”, indicó. “Esto aún no ha comenzado, así que tenemos que empezar por algún lado”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP