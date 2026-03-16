Canciller de Ecuador informa de nuevos diálogos con Colombia por crisis arancelaria

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Un empleado de Vitral, empresa importadora de aluminio de Ecuador, transporta materiales en su almacén en Bogotá, Colombia, el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) AP

“Hemos abierto un nuevo espacio de diálogo a través de la Comunidad Andina, del propio Secretario General (Gonzalo Gutiérrez)", dijo la jefa de la diplomacia ecuatoriana en declaraciones a Radio Platinum.

Sommerfeld destacó que la CAN “ha enviado notas con propuestas y va a haber un diálogo binacional... en los próximos días”, y explicó que en ese organismo seguirán las conversaciones.

Añadió que la última vez que se reunió con su colega colombiana se trató una propuesta de los “puntos que demanda Colombia a Ecuador, y Ecuador a Colombia”, lo cual va a servir de base para el arranque de los nuevos diálogos.

El mandatario ecuatoriano Daniel Noboa inició en enero una guerra arancelaria al reclamar la presunta falta de acciones de Colombia para combatir la ilegalidad y el ingreso de drogas desde ese país a Ecuador, además una balanza comercial bilateral deficitaria de unos 850 millones de dólares.

Ecuador aumentó los aranceles a fines de ese mes al 30% a todos los productos colombianos y luego al 50%, lo que denominó tasa de seguridad, aduciendo que ese país no ha realizado acciones concretas para controlar la inseguridad fronteriza, donde hay presencia de grupos ilegales que dominan economías ilícitas como el narcotráfico.

Colombia, que ha negado el descuido de su frontera y afirma que desplegó unos 11.000 militares al sector limítrofe, respondió a Ecuador con reciprocidad, lo que ha dejado a empresarios, comerciantes y transportistas en medio del conflicto y afectados severamente.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores ha señalado que al menos 40.000 empleos ecuatorianos están en riesgo como consecuencia directa de esta crisis. Refiere que Colombia es el quinto destino de las ventas ecuatorianas no petroleras y con el cual hay un intercambio estimado en 65 millones de dólares mensuales. De su lado, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia calcula que los aranceles recíprocos están afectando a 5.500 empresas importadoras y exportadoras. FUENTE: AP