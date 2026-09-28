Canciller chileno defiende gestión ante Congreso y dice que seguirá buscando alianzas estratégicas

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (a la derecha), y el presidente de Chile, José Antonio Kast, están acompañados por sus ministros de Asuntos Exteriores —Anita Anand, de Canadá (a la izquierda), y Francisco Pérez Mackenna, de Chile (segundo por la izquierda)— mientras participan en una reunión bilateral al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU, el martes 22 de septiembre de 2026. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP) AP

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, compareció ante el Congreso Nacional para una interpelación —inédita para un canciller-- para rendir cuentas sobre una decena de temas, entre ellos las recientes fricciones diplomáticas con Argentina y Estados Unidos, así como la adhesión del país a la alianza de seguridad Escudo de las Américas , encabezada por el gobierno de Donald Trump.

“Nuestra posición geográfica, comercial y estratégica nos obliga a mirar simultáneamente hacia Occidente y hacia Oriente”, dijo el canciller al final de la cita, al calificar de “falso” el dilema de un “mundo dual”.

“Aspiramos a tener las mejores relaciones con China y también con Estados Unidos, ambos socios fundamentales”, acotó.

Por casi tres horas el ministro contestó a las preguntas de los diputados respecto a las recientes posturas adoptadas por su cartera.

En las últimas semanas la cancillería estuvo en el punto de mira debido a una serie de espinosas controversias, como las negociaciones con Estados Unidos por la aplicación de aranceles, la relación comercial con China y la posición frente a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas por parte del gobierno de José Antonio Kast, que terminó por retirar su apoyo a la expresidenta.

La interpelación es un dispositivo de fiscalización parlamentaria chileno que permite a la Cámara de Diputados citar a un ministro para que responda preguntas relacionadas con el ejercicio y la conducción de su cargo.

Pérez Mackenna defendió que su gestión impulsa una política exterior de Estado que se basa en “principios esenciales”, como el "respeto irrestricto" por el derecho internacional, el respeto de la soberanía, la solución “pacífica de las controversias", la promoción de la democracia, el multilateralismo y la “preservación de la integridad territorial”.

Sin embargo, dijo que no es posible “desconocer el mundo en el que nos encontramos”, al que tajó de “dividido, polarizado, con el mayor nivel de conflictos desde el fin de la trágica Segunda Guerra Mundial”.

“En este entorno geopolítico, Chile se plantea como un país serio, estable y enfocado en la búsqueda de alianzas que mejor sirvan a nuestro interés”, completó, agregando que el país seguirá buscando ampliar el abanico de socios y abrirse al mundo “más que antes”.

Sobre la iniciativa Escudo de las Américas, a la que Chile se adhirió la semana pasada durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, destacó que se trata de una alianza para combatir al crimen organizado y expulsar a las organizaciones criminales del país y de la región.

Pérez Mackenna hizo un llamado por sumar esfuerzos para mantener el “prestigio” del que goza Chile en el tablero internacional. “Chile es un país confiable, serio y estable. Así nos reconocen. Y este prestigio gana fuerza en momentos de desconfianza y aguas turbulentas”, puntualizó.

FUENTE: AP