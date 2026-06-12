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Canadá niega visa a Thomas Partey. Se perderá el debut de Ghana ante Panamá en Toronto

TORONTO (AP) — El mediocampista ghanés Thomas Partey no jugará en el debut de su equipo en el Mundial el miércoles debido a que Canadá rechazara su solicitud de visa mientras espera juicio en Londres por múltiples cargos de violación.

ARCHIVO - El ghanés Thomas Partey y el alemán Nico Schlotterbeck pugnan por el balón en un partido amistoso, el 30 de marzo de 2026, en Stuttgart, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader)
ARCHIVO - El ghanés Thomas Partey y el alemán Nico Schlotterbeck pugnan por el balón en un partido amistoso, el 30 de marzo de 2026, en Stuttgart, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

La FIFA informó el viernes en un comunicado que Partey, de 32 años, no podrá viajar desde el campamento base de su equipo en Smithfield, Rhode Island, para el partido inaugural de Ghana contra Panamá en Toronto.

“El gobierno canadiense ha rechazado su solicitud de visa”, señaló el organismo rector del fútbol mundial. “La FIFA no participa en los procesos migratorios de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”.

Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios. Tampoco lo hizo la federación de fútbol de Ghana.

Partey viajaba de regreso al campamento base de Ghana en Rhode Island tras la negativa de su visa. Podrá jugar el 23 de junio cuando Ghana enfrente a Inglaterra en Foxborough, Massachusetts. Ghana concluye la fase de grupos el 27 de junio contra Croacia en Filadelfia.

Partey tiene previsto comparecer a juicio en noviembre o después por acusaciones que se remontan a su etapa en el club inglés Arsenal entre 2020 y 2025. Partey, que ahora juega en España con el Villarreal, se ha declarado no culpable.

Un segundo jugador del Mundial, el defensor marroquí Achraf Hakimi, espera juicio por cargos similares en París.

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