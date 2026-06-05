Canadá espera que un grupo de jugadores con experiencia europea tenga éxito en el Mundial

ARCHIVO - Jonathan David, de la selección de Canadá, cobra un penal en la tanda ane Uruguay para definir al tercer lugar de la Copa América, el sábado 13 de julio de 2024, en Charlotte, Carolina del Norte (AP Foto/Nell Redmond, archivo) AP

Los canadienses, con el entrenador Jesse Marsch al frente, se disponen a jugar su tercer Mundial —esta vez como coanfitriones junto con Estados Unidos y México. Ubicada en el 30mo sitio del mundo, Canadá ha marcado apenas un gol en la historia del Mundial y nunca ha ganado un partido en el torneo.

Pero el panorama ha mejorado de forma constante gracias a un grupo de jugadores más experimentados que incluye a Alphonso Davies, Tajon Buchanan, Cyle Larin y Jonathan David, quienes en los últimos años se han consolidado en equipos europeos de primer nivel.

El desarrollo de talento y el esfuerzo por elevar el nivel del equipo se convirtieron en una prioridad en 2018, cuando Canadá terminó el año en el 78vo puesto del ranking y afrontaba la perspectiva de ser anfitriona de una Copa del Mundo.

“Éste es un equipo muy rápido, potente y talentoso, y creo que es un equipo con una ética de trabajo y un compromiso increíbles entre ellos", aseveró Marsch. "Lo ejemplifican cada vez que están en el campo —no sólo a veces o en algunos partidos—; en cada momento que este equipo juega en la cancha lo da todo por sus compañeros, por el escudo y por el país”.

Canadá se quedó sin anotar en sus tres partidos del Mundial de 1986 en México. El equipo regresó 36 años después, al clasificarse al torneo en Qatar demostrando su valía, al terminar por delante de México y Estados Unidos en la tabla de las eliminatorias de la CONCACAF.

Los canadienses, que jugaron en Qatar hace cuatro años bajo la dirección de John Herdman, volvieron a fracasar en su intento de superar la fase de grupos, pero Davies anotó el primer gol mundialista del país en una derrota por 4-1 ante Croacia.

Marsch asumió el cargo en 2024 y el director ejecutivo y secretario general de la federación canadiense Kevin Blue, describió el nombramiento como el “momento más importante en la historia doméstica de nuestro deporte”.

Canadá terminó el año pasado con seis victorias, cinco empates y un tropiezo. En lo que va de este año, ha empatado 2-2 con Islandia y 0-0 con Túnez. El equipo tiene dos amistosos más antes del Mundial, contra Uzbekistán e Irlanda, en casa a inicios de junio.

La selección canadiense está en el Grupo B del Mundial con Bosnia-Herzegovina, Qatar y Suiza. El Mundial comienza el 11 de junio y los canadienses jugarán su primer partido al día siguiente en Toronto contra los bosnios, que se clasificaron tras vencer a la tetracampeona Italia en una tanda de penales.

“No podemos simplemente accionar el interruptor el 11 de junio, ¿verdad?", preguntó Marsch. "Todo este proceso, todo este último año, ha sido un proceso de maximizar exactamente lo que queremos ser, y a medida que nos acercamos, necesitamos seguir apretando un poco los tornillos sin sentir estrés ni pánico; solo enfoque y concentración para asegurarnos de que estemos en nuestro mejor nivel”.

Davies, quien juega para el poderoso Bayern Múnich de Alemania, es el capitán y uno de los mejores jugadores del plantel, junto con David, que milita en la Juventus de Italia, y Larin, del club inglés Southampton. Buchanan juega en España con el Villarreal.

Si Canadá termina en la cima de su grupo del Mundial, permanecerá en Vancouver para la fase de eliminación directa. Si ganan ese partido, los canadienses se quedarán en Vancouver para los octavos de final.

“Se lo he dicho al equipo; obviamente queremos que todos estén sanos, pero me sentiría cómodo jugando los partidos mañana, porque sé que ellos saben cómo jugamos, quiénes somos, cuál es nuestra mentalidad, cuál es nuestra identidad", valoró Marsch. "Entienden sus roles, entienden la táctica, entienden los principios. Así que, como entrenador, es una sensación realmente agradable saber que tenemos jugadores inteligentes y talentosos, que entienden quiénes somos, qué somos, y que son capaces de ejecutarlo”.

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FUENTE: AP