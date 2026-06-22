Campocorto Elly De La Cruz volverá el martes con los Rojos

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Sal Stewart de los Rojos de Cincinnati celebra con su compañero Elly de la Cruz tras el juego ante los Mets de Nueva York el martes 16 de junio del 2026. (AP Foto/Ben Jackson) AP

El dominicano, que ha estado fuera desde el primero de junio, realizó práctica de bateo antes del primer juego de la serie del lunes por la noche contra los Cerveceros, líderes de la división.

Hizo tres aperturas de rehabilitación con Triple-A Louisville y se fue de 8-2, con un jonrón y dos carreras impulsadas. Tras conectar jonrón en su primera salida de rehabilitación el viernes, De La Cruz le envió un mensaje de texto a Francona: “Estaré ahí mañana”, pero los Rojos no querían apresurar las cosas.

De La Cruz salió del juego del 31 de mayo contra los Bravos de Atlanta con rigidez en el isquiotibial derecho después de conectar un hit en la quinta entrada.

Con esto llegó a su fin una racha de 276 juegos consecutivos jugando, la sexta más larga para un jugador de los Rojos en la era de expansión (desde 1961). Su racha comenzó el 30 de julio de 2024.

Antes de ingresar a la lista de lesionados, De La Cruz bateaba para .280 con 12 jonrones.

Cincinnati (37-39) ganó dos de tres a los Yankees en Nueva York durante el fin de semana, pero sigue en el último lugar de la Central de la Liga Nacional.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP