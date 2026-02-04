americateve

Campeón del mundo Argentina hará base en Kansas City durante el Mundial

BUENOS AIRES (AP) — El campeón del mundo Argentina liderado por Lionel Messi eligió a Kansas City, en el medio oeste de Estados Unidos, como su base durante el Mundial 2026.

ARCHIVO - El argentino Lionel Messi levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail en Lusail, Qatar, el 18 de diciembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo)
ARCHIVO - El argentino Lionel Messi levanta el trofeo tras ganar la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el Estadio de Lusail en Lusail, Qatar, el 18 de diciembre de 2022. (AP Photo/Martin Meissner, Archivo) AP

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció el miércoles en un comunicado que la elección obedece a que “es el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación”.

La entidad no reveló el lugar exacto en el que se entrenará el plantel comandado por el técnico Lionel Scaloni.

La Albiceleste, campeona en Qatar 2022, debutará ante Argelia el 16 de junio en el estadio Kansas City por el Grupo J. Luego chocará con Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la primera ronda contra Jorndania el 27 de junio en la misma ciudad.

AFA hizo especial incapié que la ubicación estratégica de Kansas City en el centro de Estados Unidos le permitirá a la delegación argentina realizar traslados aéreos a otras ciudades estadounidenses en menor tiempo.

___

