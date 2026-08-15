Campbell aún busca respuestas para la línea ofensiva de los Lions

Dan Campbell, entrenador en jefe de los Lions de Detroit, habla a los medios tras el partido de pretemporada de NFL contra los Bengals de Cincinnati, jueves 13 de agosto de 2026 en Cincinnati (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

El entrenador Dan Campbell aprendió más sobre la línea el jueves, en la derrota en Cincinnati.

“Cuando lo hicimos bien en la línea, cuando estábamos todos juntos haciéndolo bien, usando los fundamentos, se veía bonito y fuimos efectivos. Me pareció que varias cosas en el juego terrestre fueron realmente buenas”, comentó Campbell el sábado.

Aunque la mayoría de los titulares no jugó, incluido el tackle izquierdo Penei Sewell, Campbell pudo observar bien al tackle derecho, el novato Blake Miller, y al centro Seth McLaughlin, quienes fueron titulares.

A lo largo del campamento, Campbell se ha mostrado muy optimista con Miller, una selección de primera ronda, y ha elogiado su constancia y su actitud. Eso no cambió después del partido.

McLaughlin, un liniero ofensivo de segundo año que no ha jugado un partido en la NFL, entró después de que el centro titular Cade Mays sufrió una lesión en la muñeca la semana pasada y estará fuera por un tiempo considerable.

McLaughlin fue titular y más tarde en el partido tomó el relevo Michael Niese. Juice Scruggs también está en la pelea por el puesto de centro. Scruggs, un veterano, volvió a entrenar el sábado después de sufrir una lesión de tejidos blandos la semana pasada.

“Una de las cosas de las que hablamos con Seth es que no es una persona enorme. Su especialidad es jugar bajo: es rápido, es muy listo y es realmente bueno en el segundo nivel. Luego, en el juego de pase, como ancla, en muchos casos tiene que hacer el doble de lo que hace alguien con más tamaño o estatura; ésa es la mano que le tocó. Me pareció que lo hizo así la otra noche”, explicó Campbell.

Christian Mahogany, quien fue titular en 11 partidos como guardia izquierdo la temporada pasada, tiene competencia del veterano Ben Bartch, quien también regresó de una lesión el sábado.

“Me pareció que Mahogany fue una fuerza física. Cuando lo hace bien se ve bonito, es potente, es explosivo. En el juego de pase tiene que anclarse y a veces se desordena un poco; es cuestión de constancia”, manifestó el entrenador en jefe.

Con dos partidos de pretemporada por disputar, Campbell tiene tiempo para encontrar a los cinco mejores titulares.

“Esta es una batalla en curso”, señaló.

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FUENTE: AP