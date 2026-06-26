americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Caminero y Mullens conectan jonrones en triunfo de Rays 6-1 sobre Diamondbacks

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, Cedric Mullins la sacó del parque en la séptima — ambos ante Zac Gallen— y los Rays de Tampa Bay vencieron la noche del viernes por 6-1 a los Diamondbacks de Arizona.

Junior Caminero (13) y Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebran después de que Díaz anotara gracias a un doble de Jonathan Aranda (no aparece en la foto) durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el viernes 26 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken)
Junior Caminero (13) y Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebran después de que Díaz anotara gracias a un doble de Jonathan Aranda (no aparece en la foto) durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el viernes 26 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Caminero disparó un batazo de 427 pies al jardín central en la primera, después de que el cubano Yandy Díaz recibió base por bolas y el mexicano Jonathan Aranda fue golpeado por un lanzamiento. Caminero suma 20 jonrones esta temporada, cinco en los últimos cuatro juegos.

En la séptima, Mullins pegó un jonrón solitario, el séptimo de su año. Gallen (3-7) lanzó 6 2/3 entradas, en las que permitió cinco carreras limpias.

Nick Martinez (7-2) trabajó 5 2/3 entradas, en las que permitió cinco hits pero solo una carrera limpia. Ponchó a tres y dio una base por bolas.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó un jonrón solitario en el séptimo lanzamiento del juego para los Diamondbacks. ___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

La caída de La abogada de los milagros: denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

La caída de "La abogada de los milagros": denuncias de haber inventado abusos y estafado a migrantes

Residentes se sientan cerca de sus casas destruidas dos días después del sismo que azotó La Guaira, Venezuela, el viernes 26 de junio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Venezolanos duermen en autos y bajo árboles al tiempo que se preguntan dónde vivir tras sismos

Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter