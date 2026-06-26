Caminero y Mullens conectan jonrones en triunfo de Rays 6-1 sobre Diamondbacks

Junior Caminero (13) y Yandy Díaz, de los Rays de Tampa Bay, celebran después de que Díaz anotara gracias a un doble de Jonathan Aranda (no aparece en la foto) durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el viernes 26 de junio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP