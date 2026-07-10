Caminero conecta su 28vo jonrón y Rays pegan 4 en triunfo 7-2 sobre MarinerOs

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El antesalista de los Rayos de Tampa Bay, Junior Caminero, observa una repetición de camino al dugout después del último out de la parte alta de la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Marineros de Seattle, el viernes 10 de julio de 2026, en St. Petersburg, Florida. (Foto AP/Jason Behnken) AP

Richie Palacios, Cedric Mullins y el cubano Victor Mesa Jr. pegaron jonrones solitarios.

Martinez (8-2) permitió dos carreras y cuatro hits en 5 1/3 entradas. El derecho de 35 años recibió su primera convocatoria al Juego de Estrellas más temprano el viernes, al reemplazar al zurdo venezolano de Boston Ranger Suárez, lesionado.

Los Marineros, que acababan de ser barridos por los Marlins en Miami, han perdido cuatro seguidos y cayeron detrás de Texas al segundo lugar en el Oeste de la Liga Americana.

Caminero conectó un doble y anotó con un sencillo de Chandler Simpson con dos outs para poner el juego 1-0 en la tercera. En la séptima, pegó un jonrón de dos carreras hacia el jardín derecho, al campo contrario, ante el dominicano Jose Ferrer, que puso a Tampa Bay arriba 6-2.

Palacios abrió la cuarta con un cuadrangular de 396 pies ante el abridor dominicano de los Marineros, Luis Castillo (3-8).

Castillo permitió cuatro carreras y nueve hits en cinco entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP