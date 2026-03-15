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Cameron Young brilla en el green de la isla y remonta para ganar el Players Championship

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Cameron Young consiguió un gran título para acompañar su enorme talento el domingo, al ejecutar el golpe de su carrera y dejar la bola a 10 pies en el green de la isla azotado por el viento para birdie, y ganar el Campeonato de The Players cuando Matt Fitzpatrick falló un putt de par de 8 pies en el hoyo final.

Cameron Young alza el trofeo que lo coronó en el torneo de golf The Players Championship después de la última ronda del torneo, el domingo 15 de marzo de 2026, en Ponte Vedra Beach, Florida. (AP Foto/Gerald Herbert)
Cameron Young alza el trofeo que lo coronó en el torneo de golf The Players Championship después de la última ronda del torneo, el domingo 15 de marzo de 2026, en Ponte Vedra Beach, Florida. (AP Foto/Gerald Herbert) AP

Young jugó sin bogeys en los últimos nueve hoyos, donde tantas ilusiones se desvanecieron, y conectó un drive de 375 yardas —el más largo registrado en el 18 en el TPC Sawgrass— que le preparó un par y una tarjeta de 68 golpes, 4 bajo par.

Fue apenas su segunda victoria en el PGA Tour. Había igualado el récord del circuito con siete segundos puestos antes de imponerse por fin a finales del verano pasado en el Campeonato Wyndham. Pero esta es la joya de la corona del PGA Tour, conocida de manera informal como el “quinto major”, y la presión fue sencillamente intensa al final.

Ludvig Aberg, que tenía una ventaja de tres golpes al comenzar la ronda final, se derrumbó en los últimos nueve hoyos con tiros al agua en hoyos consecutivos. Firmó 40 en los últimos nueve para un 76 y empató en el quinto puesto.

Fitzpatrick fue el primero en aprovechar el colapso de Aberg, al pegar un wedge a distancia de dejarla dada para birdie en el 12 y un golpe de salida a cuatro pies para birdie en el 13.

Young se mantuvo a su lado y lo alcanzó con el birdie decisivo en el par 3 del 17. Un día antes, Young había encontrado el agua en el 18 y tuvo que arreglárselas para un doble bogey. Esta vez, clavó su tiro de salida y pegó un lob wedge desde 98 yardas hasta el borde posterior del green.

Fitzpatrick se fue demasiado a la derecha, hacia la paja de pino, y tuvo que sacar la bola con un golpe de escape que se quedó apenas corto del green; luego ejecutó un buen chip para dejarla a 8 pies. Cuando Fitzpatrick falló el putt que habría forzado un desempate, a Young le quedó un par prácticamente dado para terminar con 13 bajo par, 275 golpes, y cobrar el premio de 4,5 millones de dólares. Sube al número cuatro del mundo.

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