Cámara de Representantes de EEUU aprueba ley para evitar cierre del gobierno previo a las elecciones

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, hace una pausa antes de reunirse con reporteros antes de una votación sobre un proyecto de ley de financiación y una resolución contra las políticas socialistas, en una conferencia de prensa en el Capitolio, en Washington, el martes 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite) AP

Los legisladores debían actuar antes de que concluya el año fiscal a finales de septiembre para evitar una interrupción en la financiación. Estaban decididos a no llegar a ese límite durante la temporada de campaña tras los cierres históricos del año pasado.

La Cámara aprobó el proyecto de ley por 370 votos a favor y 48 en contra. El Senado ya había aprobado la medida por amplia mayoría, por lo que ahora pasa al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.

La ley “le da a la nación y a nuestros electores certeza; certeza de que el gobierno seguirá abierto, certeza de que nuestros militares serán pagados”, afirmó el representante Tom Cole, presidente republicano del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara.

El otoño pasado ocurrió un cierre récord de 43 días cuando los dos partidos discreparon sobre la renovación de un crédito fiscal que estaba por vencer y que reduce el costo de la cobertura de salud obtenida a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Luego vino el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, que duró 76 días antes de que los legisladores acordaran financiar gran parte del departamento, pero no sus operaciones de control migratorio.

Los legisladores temían que se repitiera algo similar antes de que los votantes acudan a las urnas. También culparon a uno y otro partido por los recientes estancamientos.

“Vamos a evitar la amenaza de otro cierre demócrata”, dijo el presidente de la Cámara, Mike Johnson, a los periodistas antes de la votación.

La representante Rosa DeLauro, la principal demócrata del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara, instó a sus colegas demócratas a votar a favor de la medida durante una reunión a puerta cerrada el martes por la mañana.

Indicó que el proyecto de ley había mejorado mucho respecto del texto que aprobó la Cámara a principios de este verano, en gran medida siguiendo líneas partidistas. Por ejemplo, señaló que impide que el Departamento de Seguridad Nacional transfiera fondos a la Patrulla Fronteriza, y que retrasa una norma propuesta que daría a los designados políticos del gobierno de Trump más autoridad para impedir que se desembolsen subvenciones federales para programas que consideren que no favorecen la agenda del presidente. Esos cambios se hicieron cuando el Senado aprobó su versión del proyecto de ley.

Los demócratas temen que el gobierno utilice la regulación propuesta sobre subvenciones para reducir los fondos asignados a estados gobernados por demócratas. DeLauro calificó el retraso como un primer paso importante, pero sostuvo que debe hacerse más para impedir que la política entre en vigor.

“Que una comunidad reciba ayuda por desastre no debería depender de por quién votaron en la última elección”, señaló.

La medida de corto plazo financia a las agencias federales, por lo general, en los niveles actuales hasta el 11 de diciembre. Les dará a los legisladores más tiempo para encontrar un consenso sobre una medida para todo el año, aunque eso probablemente será bastante difícil.

Los republicanos buscan obtener cientos de miles de millones de dólares en gasto adicional para el ejército, mientras recortan la mayoría de los programas no relacionados con defensa. Los demócratas dicen que eso es inaceptable e insisten en un enfoque bipartidista que trate los programas internos en condiciones de igualdad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP