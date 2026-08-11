Cam Jordan podría quedar fuera del inicio de temporada regular con Saints

El ala defensiva de los Saints de Nueva Orleans, Cameron Jordan (94), interactúa con los aficionados después de la práctica en el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo en Metairie, Luisiana, el jueves 30 de julio de 2026. (Foto AP/Ella Hall) AP

“Nos tomaremos tiempo y evaluaremos más o menos dónde está Cam y veremos cómo se ve esto durante el campamento de entrenamiento”, añadió Moore.

La lesión de Jordan ocurrió el jueves, antes de que viajara a Canton, Ohio, para asistir el fin de semana a la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional de su excompañero Drew Brees.

Jordan, de 37 años, ha sido notablemente resistente desde que los Saints lo seleccionaron en la primera ronda del draft en 2011. Jordan se ha perdido apenas dos de 245 partidos de temporada regular en su carrera.

Llegó a esta pasada temporada baja como agente libre antes de acordar un contrato de un año con la esperanza de permanecer en Nueva Orleans durante toda su carrera.

Aunque Jordan ha dicho que esta temporada podría ser la última, no descartó jugar en 2027 si se sentía bien físicamente, creía que podía ser efectivo y algún equipo lo quería.

Moore señaló que el cuerpo médico de los Saints tenía la intención de “tener paciencia” con la lesión de Jordan, “dejar que siga su curso y recopilaremos cada vez más información a medida que avancemos”.

Aunque Jordan fue titular en los 17 partidos la temporada pasada y lideró al equipo en capturas con 10 1/2, jugó poco más de la mitad de las jugadas defensivas de New Orleans, una cifra considerablemente menor que durante la mayor parte de su carrera, cuando su porcentaje de jugadas osciló desde el 70% en 2023 hasta un máximo del 93% en 2014 y 2017.

New Orleans cuenta con varios jugadores que compiten por tiempo de juego en el extremo esta temporada, incluidos Chase Young, Carl Granderson, Anfernee Jennings, Tyree Wilson y Fadil Diggs.

“Sin duda nos sentimos bien con nuestra profundidad en esa posición. Tenemos algunos jugadores realmente talentosos en el extremo y vemos eso como una fortaleza de nuestro equipo. Vamos a necesitar a varios para jugar a lo largo de la temporada pase lo que pase”, comentó Moore.

Los Saints perdieron a otro liniero defensivo durante la práctica cuando el veterano tackle Davon Godchaux se torció un tobillo. Moore indicó que estaba a la espera de detalles sobre la gravedad de esa lesión.

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FUENTE: AP