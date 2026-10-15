Calor y viento elevan riesgo de incendios en California al tiempo que inician cortes de luz

ARCHIVO - Un helicóptero arroja agua sobre el incendio Palisades, que avanza en el vecindario Pacific Palisades de Los Ángeles, el 7 de enero de 2025. (Foto AP/Etienne Laurent, archivo) AP

En el norte de California, casi 62.000 clientes en 26 condados no tenían electricidad, según Pacific Gas and Electric Company. La empresa comenzó a cortar el suministro de manera preventiva la noche del miércoles. Se esperaba que las condiciones meteorológicas que incrementan el riesgo de incendios se mantuvieran hasta el sábado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien enfrentó críticas por la respuesta de su ciudad a incendios mortales en 2025, indicó que ordenó al Departamento de Bomberos desplegar personal y equipo antes que lleguen los vientos. El Departamento de Bomberos también solicitó ayuda a la oficina estatal de servicios de emergencia, agregó.

“Es una situación bastante generalizada de condiciones meteorológicas de incendio elevadas, así que toda la región del sur de California realmente debería estar en alerta”, señaló Rose Schoenfeld, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional.

Se esperan vientos secos, cálidos y con ráfagas del noreste conocidos como Santa Anas, que soplan desde el interior del sur de California hacia la costa y mar adentro, y se pronostica que los más fuertes se registren desde la tarde del jueves hasta la tarde del viernes.

Schoenfeld indicó que los vientos podrían alcanzar de 32 a 64 km/h (20 a 40 mph), con ráfagas de 80 a 113 km/h (50 a 70 mph), en las montañas de San Gabriel, en el condado Los Ángeles, y en las montañas de Santa Susana, que están mayormente en el condado Ventura. También se pronostican condiciones críticas elevadas, aunque breves, de clima propicio para incendios en partes de las montañas de Santa Lucia, en el condado San Luis Obispo.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las condiciones peligrosas comenzaron antes en el norte de California, y que algunas comunidades en la Sierra Nevada y sus estribaciones registraron vientos fuertes, altas temperaturas y baja humedad a partir de la noche del miércoles.

El servicio emitió una Alerta de Bandera Roja para partes del centro y norte de California que comienza el jueves y se extiende hasta la mañana del viernes, y advirtió que cualquier incendio se propagará rápidamente. Estas alertas se emiten cuando las condiciones meteorológicas generan un mayor riesgo de incendios forestales.

Pacific Gas and Electric Company informó el jueves que notificó a 90.000 clientes en 29 condados que podrían perder el suministro eléctrico.

La empresa indicó que la posible interrupción del servicio para clientes desde la Costa Central hasta los rincones superiores de la Sierra Nevada podría prolongarse hasta la tarde del sábado.

En el sur de California, la Alerta de Bandera Roja para las zonas montañosas de los condados Ventura y Los Ángeles estará vigente desde la mañana del jueves hasta la noche del viernes.

“Estamos reforzando nuestro personal, posicionando a nuestra gente y desplegando equipo con anticipación ante este clima para estar listos antes que llegue la primera llamada", explicó el jefe de bomberos de Los Ángeles, Jaime Moore. "También les pedimos a los residentes que pongan de su parte. Despejen las calles, tengan un plan y manténganse informados”.

En enero de 2025, el incendio de Palisades — avivado por los vientos de Santa Ana — arrasó un vecindario en una ladera de Los Ángeles, mató a 12 personas y destruyó mansiones con espectaculares vistas al océano. Las autoridades determinaron que el incendio de Palisades fue una reactivación de otro incendio que, alegaron, fue provocado por una persona que encendió fuegos artificiales.

Otro incendio que ardió al mismo tiempo en la comunidad de Altadena, en el condado Los Ángeles, mató a 19 personas y destruyó más de 9.400 viviendas y negocios. Ese incendio fue causado por chispas de una torre de transmisión inactiva propiedad de Southern California Edison, indicaron autoridades.

Schoenfeld explicó que los vientos de Santa Ana no serán tan fuertes como durante esos incendios, cuando las ráfagas alcanzaban entre 96 a 160 km/h (60 y 100 mph).

Southern California Edison está considerando cortes por seguridad pública que podrían afectar a 245.000 clientes, y la mayoría de ellos — 124.000 — se encuentran en el condado Ventura, justo al norte de Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP