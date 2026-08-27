California agobiada por escándalos de fraude en servicios de hospicio

Por eso fue un shock cuando se enteró en 2024 de que la habían inscrito en cuidados de hospicio, una atención especializada para el final de la vida que por lo general se brinda a personas a las que les quedan seis meses o menos de vida. Un trabajador de Medicare le indicó que el sistema decía que tenía insuficiencia cardíaca.

Henry fue víctima del fraude descontrolado en la industria del hospicio, un problema que ha sido especialmente extremo en California, donde los estafadores se han aprovechado de una supervisión gubernamental históricamente débil. Los defraudadores han creado hospicios falsos y han engañado a personas para que se inscriban, o han robado identidades para facturar a Medicare por servicios de hospicio.

California ha sido un foco de la ofensiva del gobierno de Trump contra el fraude en programas de salud financiados con fondos federales, con más de 1.000 hospicios de California eliminados de Medicare desde principios de 2025. Funcionarios federales estiman que solo el condado de Los Ángeles representa unos 3.500 millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de hospicio.

El estado afirma que está haciendo su parte para abordar el problema. Ha revocado casi 500 licencias desde que impuso una moratoria a nuevos hospicios en 2021 y en junio adoptó regulaciones de emergencia largamente esperadas que establecen criterios más estrictos para aprobar nuevas licencias.

Como el hospicio es una forma de cuidados paliativos destinada a pacientes con enfermedades terminales, una vez que alguien se inscribe, Medicare no paga tratamientos médicos fuera de ese esquema, lo que deja a adultos mayores vulnerables sin citas y posiblemente sin atención médica crucial. Mientras tanto, cada año se canalizan millones de dólares de los contribuyentes hacia estafadores, y quienes realmente necesitan cuidados de hospicio podrían no recibirlos si se inscriben con un operador fraudulento.

Defensores señalan que no tienen una estimación clara de cuántas personas como Henry han quedado atrapadas sin saberlo en el fraude, pero instan a la cooperación estatal y federal.

El fraude en hospicios ha sido un problema importante en California

En 2026, el estado tenía alrededor de 2.100 organizaciones de hospicio, frente a 2.800 cuatro años antes. Nueva York, que tiene normas mucho más estrictas para registrar un hospicio, tiene apenas 39, según su departamento estatal de salud.

Una auditoría estatal de 2022 encontró fraude y abuso generalizados en el sistema, particularmente en el condado de Los Ángeles. Detectó decenas de agencias de hospicio que a menudo estaban agrupadas en el mismo edificio, así como un rápido aumento en la cantidad de hospicios que se establecían y tasas anormalmente altas de pacientes dados de alta. El hospicio suele brindarse en los hogares de los pacientes, lo que significa que un hospicio registrado puede atender a pacientes en numerosos lugares.

En abril, fiscales federales realizaron arrestos en cinco casos relacionados con fraude en hospicios en el área de Los Ángeles. Una semana después, el fiscal general de California, Rob Bonta, informó que 21 personas fueron arrestadas por un plan multimillonario para usar identidades robadas y cobrar servicios de hospicio. Su oficina ha presentado más de 100 casos penales relacionados con hospicios y ha logrado más de 50 condenas vinculadas a hospicios desde 2021.

“Este es un problema de California”, manifestó el fiscal federal Bill Essayli en una conferencia de prensa en la que se anunciaron los arrestos federales en abril. “Yo llamo a California el reino del fraude, y Gavin Newsom es el rey aquí”.

Críticos han acusado al gobierno de Trump de basar sus esfuerzos en la política, con las sanciones más duras aplicadas a estados gobernados por demócratas. Esos esfuerzos en ocasiones han contenido errores. En abril, el gobierno reconoció ante The Associated Press que cometió un error significativo en las cifras que utilizó para ayudar a justificar una investigación por fraude en Nueva York.

“Esto no es un juego político para nosotros. Se trata de proteger el dinero de los contribuyentes, proteger los programas de los que dependen californianos enfermos y vulnerables, y proteger nuestro estado”, expresó el fiscal Bonta en un comunicado unos días después.

Una mujer pasó meses demostrando que era víctima de fraude

El fraude podría comenzar con una llamada automatizada, o con alguien que toca la puerta y pide que se firme un formulario de información personal y el número de Medicare. Podrían ofrecer tarjetas de regalo y suplementos vitamínicos, o incluso entregas semanales de dinero en efectivo a cambio de inscribirse en hospicio.

Henry cree que su número de Medicare fue robado después de que un portal de pagos de atención médica sufriera un ciberataque.

Se enteró de su inscripción en hospicio en septiembre de 2024 después de que su médico facturó a Medicare una prueba de alergia y se la negaron. Poco después, otros reclamos comenzaron a ser devueltos sin pago.

Durante meses, hizo decenas de llamadas y escribió correos electrónicos a Medicare. Su médico redactó una carta afirmando que ella estaba en buen estado de salud.

Presuntamente fue inscrita en Fortuna Hospice Inc., que no contestó el teléfono ni respondió sus mensajes. En un momento, Henry condujo hasta la dirección indicada y encontró solo un edificio de oficinas aparentemente vacío. Habló con investigadores del FBI, con la agencia estatal de salud y servicios humanos, y con un grupo de defensa sin fines de lucro para pacientes de Medicare.

“Retrasé citas médicas y mi colonoscopia y todo eso porque sabía que íbamos a pelear por esto y que no se iba a pagar”, comentó.

Ocho meses después, Medicare reconoció que era víctima de fraude. Un año después de presentar su queja, por fin volvió a ver a médicos.

Gobierno federal incrementa la supervisión

Parte de la supervisión reforzada comenzó bajo el gobierno de Biden, cuando el gobierno federal dijo que sometería a un período de supervisión reforzada a los hospicios recién inscritos en Medicare en California, Arizona, Nevada y Texas. La agencia añadió Georgia y Ohio en diciembre de 2025, y CMS anunció en mayo una moratoria nacional de seis meses sobre todas las nuevas inscripciones en Medicare por parte de proveedores de hospicio y atención domiciliaria.

La ofensiva del gobierno de Trump contra el fraude ha recibido críticas por su enfoque en proveedores de inmigrantes. En enero, el doctor Mehmet Oz, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, arremetió contra el fraude en el condado de Los Ángeles enfrente de una panadería armenia alegando que la “mafia armenia rusa” estaba detrás de las estafas. Eso motivó una queja por derechos civiles por parte de Newsom. Una investigación sobre fraude en guarderías en Minnesota se centró en instalaciones administradas por inmigrantes de Somalia.

Más allá del hospicio, el gobierno de Trump ha aplazado más de 2.000 millones de dólares en pagos de Medicaid al estado debido a “sospecha de fraude e incumplimiento”. Medicaid es el programa de atención médica financiado por el gobierno para personas de bajos ingresos. Funcionarios estatales dicen que el gobierno federal no ha proporcionado detalles sobre por qué sospecha fraude.

En junio, el Departamento de Justicia anunció cargos penales contra estafadores responsables de 6.500 millones de dólares en reclamos falsos presentados a Medicare, Medicaid y otros programas de salud en todo el país.

Sheila Clark, directora ejecutiva de la California Hospice and Palliative Care Association, testificó en una audiencia del Congreso en abril sobre una mujer a la que Medicare no le aprobaba una cirugía de cataratas porque estaba inscrita falsamente en hospicio.

La mujer se cayó cuando intentaba ir al baño por la noche porque no podía ver y se fracturó la cadera.

“Murió dos meses después en un centro de enfermería especializada. Eso no tenía por qué pasar”, dijo Clark. “Estos estafadores van a hacer lo que sea necesario para intentar sobrevivir, y necesitamos trabajar a nivel estatal y federal para asegurarnos de hacer una limpieza a fondo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP