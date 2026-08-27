Calendario internacional de la NFL incluye Melbourne, Río y París: qué saber de estos 9 partidos

ARCHIVO - Foto del 14 de noviembre del 2015, trabajadores preparan el campo del Estadio Santiago Bernabeu en Madrid para el encuentro de los Dolphins de Miami y Commanders de Washington de la NFL. (AP Foto/Steve Luciano, Archivo) AP

Jacksonville y San Francisco disputarán dos partidos cada uno en el extranjero: los Jaguars, en semanas consecutivas en Londres ; los 49ers , en Melbourne y más adelante en la Ciudad de México.

Viaje a Australia. Esto sí que está desafiando los límites. Los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco se enfrentarán en el Melbourne Cricket Ground. La liga nunca ha organizado un juego de temporada regular tan lejos de casa, el vuelo tiene una duración de casi 16 horas desde la Costa Oeste. El duelo comenzará a las 10:35 a.m. hora local el viernes 11 de septiembre en Melbourne —las 8:35 p.m. del jueves 10 de septiembre en la Costa Este de los Estados Unidos.

El estadio, con capacidad para 100.000 personas y conocido como “The G”, es el más grande del calendario de la NFL esta temporada. Los australianos llaman al fútbol americano “gridiron” para no confundirlo con el fútbol australiano.

A los visitantes quizá les convenga buscar información sobre Shane Warne para hacerse una idea de la historia del críquet australiano.

El equipo más icónico de la NFL en el mítico Maracanã el 27 de septiembre. Los Cowboys de Dallas jugarán apenas su segundo partido internacional de temporada regular cuando se midan a los Ravens de Baltimore. En 2014, los Cowboys vencieron por 31-17 a los Jaguars en el estadio de Wembley.

Río será sede por primera vez y presenta lo que parece un buen duelo de quarterbacks: Dak Prescott contra Lamar Jackson. La liga se ha comprometido a disputar al menos tres partidos de temporada regular en Río durante los próximos cinco años. Ha habido dos partidos previos en Brasil —ambos en São Paulo.

El vuelo de Dallas a Río dura 10 horas.

El Maracanã ha albergado dos finales masculinas de la Copa del Mundo — en 1950 y 2014. También fue el escenario de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016.

Londres, Semanas 4-6

Londres ha sido un punto fijo para la NFL desde 2007. Cuarenta y dos de los 62 partidos internacionales de temporada regular disputados hasta ahora se han jugado en la capital británica. Esta temporada se suman tres más.

Los dos primeros serán en el Tottenham Hotspur Stadium: Indianápolis contra Washington el 4 de octubre; y Filadelfia ante Jacksonville el 11 de octubre.

Los Jags harán doble turno al quedarse para enfrentar a los Texans de Houston el 18 de octubre en el estadio de Wembley — y con ello se convertirán en el primer equipo en jugar dos partidos como local en el extranjero en la misma temporada. Los Jags, que tienen marca de 7-7 en partidos en Londres, están en medio de renovaciones de su estadio en casa.

El único otro viaje de Washington a Londres terminó en un empate 27-27 — o un “draw”, como lo llamarían los locales — con los Bengals de Cincinnati en 2016. El quarterback de los Commanders Jayden Daniels buscará debutar internacionalmente después de perderse el partido del año pasado en Madrid por lesión

París, Semana 7

La NFL por fin llega a la Ciudad de la Luz. ¿Entrenamientos a la sombra de la Torre Eiffel, quizá?

Los Saints de Nueva Orleans tienen conexiones francesas y los Steelers de Pittsburgh cuentan con el quarterback estelar Aaron Rodgers para el primer partido de temporada regular en París. Rodgers, de 42 años, fue la figura principal del debut de Dublín como ciudad sede la temporada pasada y se espera que sea el centro de atención en el Stade de France el 25 de octubre.

El estadio, con 80.000 asientos y ubicado al norte de la capital en Saint-Denis, fue la pieza central de los Juegos Olímpicos de París 2024 —Tom Cruise descendió del techo durante la ceremonia de clausura. Se inauguró en 1998, cuando albergó la final del Mundial de fútbol, y Francia venció 3-0 a Brasil.

Madrid, Semana 9

Joe Burrow se internacionaliza por primera vez —al menos como jugador. El quarterback de los Bengals fue un éxito en Vogue World 2024 en París.

Tiene previsto debutar internacionalmente en el estadio Bernabéu cuando Cincinnati enfrente a los Falcons de Atlanta el 8 de noviembre. Será el primer partido de Cincinnati fuera de Estados Unidos desde la derrota 24-10 ante los Rams en Londres en 2019, en la primera temporada de Zac Taylor como entrenador en jefe. Los Falcons perdieron ante los Colts en Berlín la temporada pasada.

El Bernabéu, con capacidad para 83.186 personas, es la casa del Real Madrid —una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo. El equipo de fútbol tiene más seguidores en Instagram —180 millones— que el total combinado de los 32 equipos de la NFL.

El año pasado, el Bernabéu albergó el primer partido de temporada regular en España, cuando los Dolphins de Miami, liderados por el quarterback Tua Tagovailoa, vencieron por 16-13 a los Commanders de Washington en tiempo extra. Desde entonces, Tagovailoa se ha incorporado a los Falcons.

Múnich, Semana 10

El duelo Patriots-Lions en Baviera pinta bien. Nueva Inglaterra llegó al Super Bowl la temporada pasada, pero el gran atractivo será el regreso a casa del receptor abierto de Detroit Amon-Ra St. Brown. La madre de la estrella nació en Alemania y él cuenta con un gran seguimiento entre la amplia base de aficionados alemanes de la NFL.

El partido del 15 de noviembre en el estadio del Bayern Múnich será el tercer juego de la NFL en Múnich. El primero, en 2022, fue el primer partido de temporada regular de la NFL en Alemania y Tom Brady condujo a los Buccaneers de Tampa Bay Buccaneers a la victoria 21-16 ante los Seahawks de Seattle. La multitud cantó “Take Me Home, Country Roads” y el siete veces campeón del Super Bowl lo calificó como “una de las grandes experiencias de fútbol americano que he tenido”.

Nota para los aficionados visitantes: si les gusta tomarse cervezas antes del partido, probablemente sea mejor llevar algunas en el trayecto en tren hacia el estadio. Aficionados de los Seahawks se quejaron de que los vendedores no ofrecían alcohol fuera del recinto.

Ciudad de México, Semana 11

La NFL regresa a la Ciudad de México por primera vez desde 2022 para un duelo entre los 49ers y los Vikings de Minnesota el 22 de noviembre.

El Estadio Azteca, que ha sido renombrado Banorte, albergó el primer partido de temporada regular disputado fuera de Estados Unidos, cuando los Cardinals de Arizona vencieron por 31-14 a San Francisco en 2005 ante una multitud de 103.467 personas en el que la primera jugada desde la línea de golpeo fue una locura —un sack con balón suelto que terminó en touchdown. (Un partido de temporada regular Cowboys-Giants en 2009 superó los 105.000).

Hace cuatro años, los 49ers estaban preparados para la gran altitud y vencieron por 38-10 a los Cardinals. Pero el Azteca fue sometido a renovaciones para el Mundial de 2026 y su capacidad actual se redujo a 87.523.

Los Vikings jugaron en Dublín y Londres en semanas consecutivas la temporada pasada y tienen marca global de 5-1 en partidos internacionales de temporada regular.

___

Vea aquí la cobertura completa de AP sobre la NFL

FUENTE: AP