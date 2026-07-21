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Caleb Ferguson de Rojos se disculpa por su arrebato viral contra umpire Bill Miller

SEATTLE (AP) — Un día después de que Caleb Ferguson fue captado por una cámara mientras gritaba improperios al umpire Bill Miller, el zurdo de los Rojos de Cincinnati se disculpó.

Caleb Ferguson, relevista de los Rojos de Cincinnati, protesta en el séptimo inning del juego ante los Marineros de Seattle, el lunes 20 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Caleb Ferguson, relevista de los Rojos de Cincinnati, protesta en el séptimo inning del juego ante los Marineros de Seattle, el lunes 20 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Antes del juego del martes por la noche contra los Marineros de Seattle, Ferguson manifestó que fue “poco profesional” de su parte expresar sus frustraciones hacia Miller de la manera en que lo hizo. Miller se interpuso en el camino del intermedista boricua de los Rojos, Edwin Arroyo, en un sencillo del dominicano Victor Robles, poco después de que Cal Raleigh había conectado un grand slam ante Ferguson para poner la pizarra 7-0.

Los Marineros ganaron 8-0.

Cuando le preguntaron sobre la jugada después del juego del lunes por la noche, Ferguson respondió: “Tienen que preguntarle a Bill”, en referencia al umpire, y se alejó.

Varias cuentas en redes sociales publicaron videos que dejaron claro que Ferguson había insultado a Miller.

“En todo el tiempo que llevo en este deporte, no creo que encuentren un video mío encarando a un umpire así”, declaró Ferguson el martes. “Me responsabilizo por eso, voy a buscar a Bill y sin duda lo voy a arreglar con él. Fue muy poco profesional de mi parte. Tengo que mejorar”.

Después del juego del lunes, se preguntó al manager de los Rojos Terry Francona sobre la ubicación de Miller en el terreno y señaló que las preguntas debían dirigirse al propio umpire.

“No lo sé”, contestó Francona. “Yo nunca miro hacia arriba y pienso: bueno, ¿dónde debería estar un umpire? Eso les corresponde a ellos. Es desalentador que haya pasado”.

Un día después, Ferguson se mostró más mesurado. Comentó que le habría gustado ver los videos antes y que se habría disculpado con Miller más pronto de lo que lo hizo.

“Simplemente es algo muy poco profesional de mi parte”, expresó Ferguson. “Sé que estas cosas pasan dentro del juego. Pero no me gusta que yo haya sido el centro de esto”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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