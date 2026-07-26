Caldwell-Pope llega a un acuerdo de rescisión con los Grizzlies

ARCHIVO - El escolta de los Grizzlies de Memphis, Kentavious Caldwell-Pope (derecha), calienta antes de un partido de baloncesto de la NBA contra los Trail Blazers de Portland, el viernes 6 de febrero de 2026, en Portland, Oregón. (Foto AP/Molly J. Smith, Archivo) AP

ESPN, citando fuentes, informó el sábado que Caldwell-Pope planea firmar con los 76ers de Filadelfia después de superar el proceso de waivers.

Caldwell-Pope promedió 8,4 puntos y 21,9 minutos en 51 partidos la temporada pasada con Memphis. Se sometió a una cirugía en un dedo en febrero y se perdió los últimos 31 partidos de la temporada.

El escolta de 33 años tiene un promedio de 11 puntos en su carrera en 963 partidos a lo largo de 13 temporadas con Detroit, Los Lakers de Los Ángeles, Washington, Denver, Orlando y los Grizzlies. Formó parte de equipos campeones con los Lakers en 2020 y los Nuggets en 2023.