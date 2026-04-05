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Caída de árbol por fuertes vientos deja 3 muertos en actividad de Pascua en Alemania

FRÁNCFORT, Alemania (AP) — Tres personas, entre ellas una niña de 10 meses, murieron el domingo cuando fuertes vientos derribaron un árbol en el norte de Alemania durante una búsqueda de huevos de Pascua, informó la policía.

Los equipos de rescate brindan atención en el lugar donde cayó un árbol sobre personas en una zona boscosa al sureste de Flensburg, Alemania, el domingo 5 de abril de 2026. (Benjamin Nolte/dpa vía AP)
Los equipos de rescate brindan atención en el lugar donde cayó un árbol sobre personas en una zona boscosa al sureste de Flensburg, Alemania, el domingo 5 de abril de 2026. (Benjamin Nolte/dpa vía AP) AP

Alrededor de 50 personas de un centro residencial cercano para madres primerizas, mujeres embarazadas y niños asistían al evento en un bosque cerca de la localidad de Satrupholm alrededor de las 11:00 de la mañana cuando un árbol de 30 metros (100 pies) cayó sobre el grupo, señaló la policía en un comunicado.

Cuatro personas quedaron atrapadas bajo el árbol. Los equipos de primera respuesta atendieron a una mujer de 21 años y a una adolescente de 16, pero murieron en el lugar, y la hija de 10 meses de la mujer falleció más tarde en el hospital. Una adolescente de 18 años sufrió heridas graves y fue trasladada al hospital en helicóptero.

El centro forma parte del sistema de bienestar infantil financiado por el Estado y apoya a mujeres embarazadas y a madres primerizas que necesitan ayuda, según su sitio web. Se enviaron consejeros de duelo al lugar.

Imágenes del lugar publicadas por el sitio de noticias Bild mostraban varios huevos de Pascua esparcidos en el suelo y a dos de las víctimas cubiertas con sábanas blancas.

La zona había estado bajo una advertencia por fuertes vientos emitida por el servicio meteorológico alemán.

Funcionarios del gobierno de la región de Schleswig-Holstein, donde se ubicaba la instalación, se declararon profundamente consternados por el accidente.

“Nuestros pensamientos están con los familiares de los fallecidos, con los heridos y con todos los que tuvieron que vivir este terrible suceso”, declararon el gobernador regional, Daniel Günther; la ministra del Interior, Magdalena Finke; y la ministra de Juventud y Familias, Aminata Touré, en un comunicado conjunto difundido por la agencia de noticias dpa. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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