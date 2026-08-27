Caglianone batea de 6-5 con jonrón y 6 impulsadas en triunfo de Reales, 13-2 ante Azulejos

Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, festeja luego de pegar un cuadrangular de dos carreras frente a los Azulejos de Toronto, el jueves 27 de agosto de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Los Azulejos están a 3 1/2 juegos de Cleveland en la lucha por el último pasaje de comodín de la Liga Americana.

Kansas City ganó dos de tres duelos de la serie. Se ha llevado 10 de sus últimos 11 juegos y cuatro series consecutivas, incluidas dos seguidas como visitante después de comenzar la temporada 3-15-2 en series fuera de casa.

Los Reales, quienes llegaron empatados con los Gigantes con la peor foja como visitantes en las Grandes Ligas, tienen una marca de 24-45 fuera de casa esta temporada.

Carter Jensen conectó un jonrón de 421 pies ante Spencer Arrighetti para abrir el juego, y Vinnie Pasquantino bateó un cuadrangular de dos carreras que coronó el sexto episodio de seis anotaciones de Kansas City y puso la pizarra 10-0.

Arrighetti (7-7), que llegó con marca de 0-2 y efectividad de 16.00 en dos aperturas de por vida contra Kansas City, permitió cuatro carreras —tres limpias— en cuatro entradas.

Vladimir Guerrero Jr. se mantuvo segundo en el orden al bate de Toronto y se fue de 3-0. El primera base dominicano batea para el peor promedio de su carrera, .260, y suma apenas siete jonrones, ninguno en casa, esta temporada.

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FUENTE: AP