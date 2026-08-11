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Caen ventas de viviendas en EEUU ante aumentos de precios y tasas hipotecarias

WASHINGTON (AP) — Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos volvieron a desacelerarse en julio mientras los aumentos de precios y tasas hipotecarias resultan ser un obstáculo insalvable para muchos posibles compradores.

Las ventas de viviendas existentes cayeron un 1,7% el mes pasado con respecto a junio, hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,06 millones de unidades, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Esa cifra está ligeramente por encima del ritmo de 4,05 millones que los economistas esperaban, según FactSet.

Sin embargo, las ventas de julio aumentaron un 0,7% en comparación con el año pasado.

Los precios de las viviendas siguieron subiendo y alcanzaron niveles sin precedentes para julio. El precio medio de venta aumentó un 2% respecto de hace un año, hasta 434.100 dólares.

La semana pasada, el comprador de hipotecas Freddie Mac informó que la tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años subió al 6,69%, su nivel más alto en poco más de un año. Fue la quinta semana consecutiva en la que aumentó la tasa promedio, lo que supone la presión más reciente para los posibles compradores que afrontan elevados costos de endeudamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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