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Caen acciones de IBM tras decepcionante reporte de resultados

Las acciones de IBM están cayendo antes de la apertura del mercado el martes, ya que la empresa presentó resultados preliminares del segundo trimestre que están por debajo de las expectativas de Wall Street.

El logo de IBM en la Bolsa de Valores de Nueva York, el 18 de marzo del 2019. (AP foto/Richard Drew)
El logo de IBM en la Bolsa de Valores de Nueva York, el 18 de marzo del 2019. (AP foto/Richard Drew) AP

International Business Machines indicó que prevé una ganancia trimestral ajustada de 2,93 dólares por acción, con ingresos de 17.200 millones de dólares. Eso está por debajo de los 3,01 dólares por acción, con ingresos de 17.860 millones de dólares, que pronostican los analistas encuestados por FactSet.

Las acciones de IBM bajan más de un 23% en las operaciones previas a la apertura.

El director ejecutivo, Arvind Krishna, señaló en una carta a los inversionistas que el desempeño del software y la infraestructura de la compañía durante el trimestre fue debajo de lo esperado, debido a que los clientes desplazaron su gasto hacia compras de servidores, almacenamiento y memoria anticipando aumentos de precios.

Las preocupaciones de ciberseguridad también fueron una distracción, agregó.

“Estas condiciones exigen que nuestros equipos ejecuten a la perfección, y este trimestre fallamos”, manifestó Krishna. “No nos adaptamos ni nos movimos con la rapidez suficiente, y numerosos acuerdos grandes no se cerraron dentro de los plazos que esperábamos, lo que provocó la mayor parte de nuestro incumplimiento”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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