Cae en Illinois premio mayor de 1.000 millones de dólares de Powerball

Una tienda de conveniencia exhibe un letrero que muestra el premio mayor del Powerball, el martes 11 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) AP

Autoridades de la Lotería de Illinois informaron que el boleto que ganó el premio mayor el miércoles por la noche se compró en una estación Hy-Vee en Quincy, a unos 161 kilómetros (100 millas) al oeste de la capital estatal, Springfield, a lo largo de la frontera con Missouri. Los números ganadores fueron 4-26-66-67-69 y el número Powerball fue el 9.

Por el momento no queda claro si el ganador ya se ha presentado.

El premio se ofrece en forma de una anualidad de 1.000 millones de dólares pagada durante 29 años o un pago único de 450,5 millones de dólares. Los ganadores casi siempre eligen el pago único.

Fue el primer premio mayor de Powerball que se gana desde el 2 de mayo, cuando el máximo premio fue de 20 millones de dólares, y el primero desde que el mes pasado comenzaron las ventas de boletos en el Reino Unido. A 2 dólares por jugada, las probabilidades de ganar el premio mayor son de una entre 292 millones.

El gran premio de 1.040 millones de dólares fue el octavo más grande en la historia de Powerball, señalaron los organizadores del juego. Otro juego de lotería, Mega Millions, también ha tenido un ganador de un premio mayor de 1.000 millones de dólares.

“Felicitaciones a nuestro más reciente ganador del premio mayor de Powerball en Illinois", manifestó en un comunicado Stephen Durrell, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Kansas. "Durante más de tres décadas, Powerball ha demostrado que un boleto ganador puede venderse en cualquier lugar donde se juegue, dando a cada boleto de 2 dólares la oportunidad de cambiar no sólo la vida de un ganador, sino también la de generaciones futuras”.

Cuatro boletos vendidos para el sorteo del miércoles —en Arizona, California, Florida y Carolina del Norte— acertaron cinco de los números, pero no el número Powerball. Valían 1 millón de dólares cada uno. Un boleto vendido en Massachusetts también coincidió con todos los números excepto el Powerball, pero ganó 2 millones de dólares debido a la opción del multiplicador “Power Play”, que cuesta 1 dólar adicional por jugada.

Más de 3 millones de boletos ganaron premios en efectivo menores.

El premio mayor de Powerball se reinicia en 20 millones de dólares para el próximo sorteo, el sábado.

El récord del mayor premio de lotería sigue siendo de poco más de 2.000 millones de dólares, ganado con un boleto de Powerball comprado en California en 2022.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP