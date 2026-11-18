El piloto finlandés de Cadillac, Valtteri Bottas, llega para la primera sesión de prácticas del Gran Premio de México de Fórmula Uno en la Ciudad de México, el viernes 30 de octubre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

El equipo hizo el anuncio el miércoles, un día antes de que comiencen las prácticas de los pilotos de F1 en el Strip de Las Vegas.

“A quien corresponda, ¡me quedo! Estoy entusiasmado por continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Sabíamos que construir un nuevo equipo de F1 desde cero no iba a ser fácil, pero eso es precisamente lo que hace que este desafío sea tan especial", comentó Bottas en un comunicado.

“Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir; tengo ganas de más y creo en lo que estamos construyendo juntos. La historia apenas está comenzando”.

Bottas, un finlandés de 37 años, no suma puntos en 20 carreras de F1 esta temporada. Su mejor resultado fue un 13.º puesto en China el 15 de marzo.

Pero Bottas, que está en su 14.ª temporada, tiene 10 victorias en su carrera, todas con Mercedes entre 2017 y 2021. Ha subido al podio 67 veces.

Hubo muchas especulaciones de que Cadillac ascendería a Herta y haría el anuncio en suelo estadounidense como una forma de generar expectación por el equipo justo antes de la última de tres carreras de esta temporada en Estados Unidos.

Herta, un piloto de 26 años de Santa Clarita, California, es el piloto de pruebas y desarrollo de Cadillac, y acumuló suficiente tiempo de prácticas para recibir su Superlicencia, lo que podría allanar el camino para un ascenso en 2028.

Pero, por ahora, ese asiento le pertenece a Bottas.

“La experiencia, la perspectiva y el compromiso de Valtteri son fortalezas importantes para nuestro equipo. La continuidad nos da una plataforma sólida mientras seguimos desarrollando el equipo y trabajando hacia nuestras ambiciones en la Fórmula 1. En la víspera del GP de Las Vegas, todos en el equipo están contentos de tener a Valtteri asegurado para 2027 junto a Checo (Sergio Pérez) y esperamos con ilusión la siguiente etapa de nuestro camino juntos”, señaló Towriss, director ejecutivo de Cadillac, señaló en un comunicado.

___

Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP