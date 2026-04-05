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Cade Horton ingresa a la lista de lesionados de los Cachorros por molestias en el antebrazo

CLEVELAND (AP) — El abridor de los Cachorros, Cade Horton, regresará a Chicago para someterse a más pruebas en el brazo derecho después de verse obligado a abandonar su segunda apertura de 2026 en la segunda entrada.

Cade Horton de los Cachorros de Chicago lanza en la primera entrada ante los Guardianes de Cleveland el viernes 3 de abril del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Cade Horton de los Cachorros de Chicago lanza en la primera entrada ante los Guardianes de Cleveland el viernes 3 de abril del 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Los Cachorros colocaron a Horton en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el antebrazo el domingo, dos días después de que sintiera molestias en un pitcheo. Para ocupar su lugar en el roster, el equipo llamó al zurdo Riley Martin de Iowa de la Triple-A.

Horton, quien terminó 11-4 con efectividad de 2,67 como novato la temporada pasada, será evaluado por los médicos del equipo el lunes, informó el mánager Craig Counsell antes de que los Cachorros enfrentaran a los Guardianes en una doble cartelera el Domingo de Pascua.

Counsell indicó que probablemente pasarán algunos días antes de que el equipo cuente con todas las opiniones médicas sobre Horton. El lanzador de 24 años miró hacia el dugout en busca de ayuda después de que el viernes tiró una recta de 93,8 millas por hora —más lenta de lo habitual— a Bo Naylor de Cleveland. Horton fue retirado del juego y reemplazado por el derecho Colin Rea.

“Sentí algo de rigidez en la muñeca y, a medida que avanzó el juego, se me pasó al antebrazo”, comentó Horton tras el encuentro. “Quise pecar de cauteloso y no lastimar nada más. Solo quería ser inteligente con esto y tomar una decisión acertada”.

Los Cachorros también llamaron al derecho Ethan Roberts como el 27mo jugador para la doble cartelera.

Martin hará su primera aparición con Chicago, que lo seleccionó en la sexta ronda en 2021 procedente de Quincy University. El lanzador de 28 años ha ido abriéndose camino dentro de la organización, con marca de 6-2 y efectividad de 2,69 con Iowa la temporada pasada.

Counsell valora el ascenso de Martin desde el béisbol de la División II hasta las Grandes Ligas. Tiene récord de 24-13 con efectividad de 3,76 en 174 apariciones en ligas menores.

“Riley es alguien que, a lo largo de su carrera, ha seguido mejorando, y eso te pone en el radar”, señaló Counsell.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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