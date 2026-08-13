Cade Cavalli lleva un juego sin hit hasta la 7ma entrada y Nacionales aplastan 7-0 a Cachorros

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Cade Cavalli, pitcher de los Nacionales de Washington, reacciona en la parte alta del octavo inning del juego ante los Cachorros de Chicago, el jueves 13 de agosto de 2026 (AP Foto/Nick Wass) AP

Michael Busch conectó el único hit de los Cachorros, un sencillo flojo al jardín izquierdo, la banda contraria, con dos outs en la séptima entrada. La afición en el Nationals Park aplaudió a Cavalli, que intentaba lanzar el primer juego sin hit de Washington desde que Max Scherzer lo logró dos veces en 2015.

Cavalli (10-5), que cumple 28 años este viernes, retiró a los primeros 15 bateadores antes de otorgar una base por bolas a Dansby Swanson para abrir el sexto inning.

Swanson fue borrado rápidamente con un rodado para doble play de Michael Conforto.

Cavalli volvió a dar boleto a Swanson con dos outs en la octava, pero ponchó a Conforto mirando para cerrar su labor. El derecho repartió 10 ponches y estableció marcas personales en entradas (ocho) y lanzamientos (103).

Clayton Beeter lanzó una novena perfecta por Washington.

Los Nacionales no pusieron a ningún corredor en base ante Kevin Gausman (6-11) hasta el sencillo del boricua Abimelec Ortiz con un out en la cuarta. Dos lanzamientos después, Dylan Crews conectó un doble productor entre el jardín izquierdo y el central.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP