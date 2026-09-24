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Cachorros aseguran 2do boleto seguido a playoffs al vencer 2-1 a Marlins. Crow-Armstrong al 40-40

CHICAGO (AP) — Pete Crow-Armstrong se unió al club 40-40 al robarse su base número 40, además de sus 45 jonrones, y los Cachorros de Chicago aseguraron su segundo boleto consecutivo a la postemporada al doblegar el jueves 2-1 a los Marlins de Miami.

Ian Happ de los Cachorros de Chicago celebra trasn anotar una carrera ante los Marlins de Miami, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez)
Ian Happ de los Cachorros de Chicago celebra trasn anotar una carrera ante los Marlins de Miami, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Seiya Suzuki conectó un jonrón por los Cachorros (88-71), que se garantizaron uno de los tres boletos de comodín de la Liga Nacional.

Chicago también fue comodín el año pasado, cuando los Cachorros vencieron a San Diego en la primera ronda y perdieron ante Milwaukee en una serie divisional. Los Cachorros disputarán postemporadas consecutivas por primera vez desde cuatro seguidas entre 2015 y 2018, periodo que en 2016 incluyó su primer campeonato desde 1908.

Los Cachorros aseguraron su boleto poco después de que sus vecinos Medias Blancas certificaran su pase a la postemporada con una victoria 9-1 en Kansas City.

Miami (78-81) tenía asegurada su tercera temporada consecutiva sin acabar con más victorias que derrotas.

Favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Crow-Armstrong se convirtió en el séptimo jugador 40-40, al sumarse a un grupo que incluye a Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles y Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta. José Canseco fue el primero, con los Atléticos de Oakland de 1988.

Crow-Armstrong conectó su jonrón número 45 durante la victoria 9-1 del domingo en Cincinnati, ampliando su mejor marca personal. Lidera las mayores en ese rubro. La estrella de 24 años recibió una base por bolas abriendo el juego ante Tyler Phillips en la primera entrada y se robó la segunda base en el siguiente lanzamiento a Suzuki para su robo número 40 en 47 intentos. Los aficionados corearon “MVP” mientras la pantalla gigante del Wrigley Field anunciaba la hazaña.

Ohtani fue el jugador anterior con una temporada 40-40, al conectar 54 jonrones y robarse 59 bases con los Dodgers en 2024. Acuña conectó 41 jonrones y se robó 73 bases con Atlanta en 2023. Alfonso Soriano (2006 con Washington), Alex Rodríguez (1998 con Seattle) y Barry Bonds (1996 con San Francisco) son los otros jugadores 40-40.

Matthew Boyd (10-5) permitió una carrera, cinco hits y dos bases por bolas en siete entradas, y Ryan Zeferjahn lanzó una novena perfecta para su séptimo salvamento y completar un juego de cinco hits.

Ian Happ conectó un triple ante Jack Ralston (0-2) para abrir la sexta y anotó tres lanzamientos después con el sencillo de Nico Hoerner, rompiendo el empate 1-1.

Jakob Marsee, de Miami, conectó un sencillo impulsor en la tercera, y Suzuki pegó su jonrón número 26 en la quinta, un batazo ante Jack Ralston.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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